Durísimo Arabia Saudita: "El Golfo Pérsico amenazado por Estado paria" (Israel)

Embed - ‘Common security of Gulf under threat,’ warns Prince Turki Al-Faisal

Mensaje a Donald Trump

"Vemos cómo Estados Unidos está pasando de ser un intermediario honesto a ser un aliado incondicional de Israel. El flagrante doble rasero que practica Estados Unidos al abordar la ocupación israelí de Palestina y su reciente guerra genocida contra Gaza y Cisjordania es claramente presenciado no solo por los árabes, sino por todos los pueblos del mundo".

“Para que el presidente (Donald) Trump sea el pacificador, como quiere ser, debería corregir los errores pasados cometidos por Estados Unidos contra la paz y la seguridad de sus amigos y aliados”.

El príncipe Turki celebró la instalación de 2 Estados, gracias a la iniciativa diplomática de Arabia Saudita y Francia, y refutó las acusaciones del gobierno israelí y sus partidarios de que cualquier reconocimiento del Estado Palestino es una recompensa para Hamás.

3 novedades

##A pesar de las extensas negociaciones que se están llevando en Washington DC, los palestinos de Gaza son bombardeados mientras Israel expande sus actividades bélicas terrestres, tratando de rodear la ciudad de Gaza. Las fuerzas israelíes operan muy cerca de las zonas residenciales restantes de la ciudad de Gaza y que se encuentran muy cerca del Hospital Al-Shifa.

##Un funcionario estadounidense le dice a Reuters que se espera una delegación qatarí en la Casa Blanca. Se espera que una delegación de Qatar, que ha desempeñado un papel clave en negociaciones indirectas anteriores entre Israel y Hamás, llegue a la Casa Blanca el lunes para discutir sobre Gaza, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

##Un barco de carga con bandera neerlandesa sufrió daños importantes tras ser alcanzado por un dispositivo explosivo en el Golfo de Adén, según informó el operador del barco. “Hoy temprano, el buque de carga general Minervagracht, que se encontraba navegando en el Golfo de Adén, en aguas internacionales, fue atacado por un dispositivo explosivo no identificado, lo que le provocó daños sustanciales”, dijo el operador del buque, Spliethoff, con sede en Ámsterdam, en un comunicado. Tras el ataque, el Minervagracht fue incendiado y los 19 tripulantes evacuados en helicóptero a buques cercanos.

