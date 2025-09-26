La nueva miniserie de 8 episodios donde poder y traición dominan todo

Benjamin, con problemas de alcohol y apuestas, recibe un ingreso controlado, mientras Anne maneja la filantropía y los matrimonios estratégicos de sus hermanos. Edward, apasionado por expandir la fábrica, debe balancear su amor por Ellen Cochrane con la obligación de casarse con su prima Adelaide.

El tono de la serie recuerda inevitablemente a "Peaky Blinders", donde los conflictos internos generan más tensión que los rivales externos, y un poco también a "Succession", donde las luchas por el poder dentro de la familia definen el rumbo del imperio. La reconstrucción de Dublín de 1860, junto a la fotografía moderna, el vestuario detallado y la banda sonora de rock, rap e hip-hop irlandés le dan un estilo propio, contemporáneo y potente.

Qué opinan los críticos sobre el debut de 'La casa Guinness'

La crítica reaccionó de manera positiva, aunque no sin matices. Screen Rant señaló: “Knight busca un drama sexy y melodramático que juega libremente con la historia, y lo que le falta en sustancia lo compensa con estilo”.

image Las críticas destacan el estilo visual y narrativo de la serie aunque señalan libertades históricas y un guion algo predecible. Aun así, atrapa con romances prohibidos, intrigas y un final abierto hacia la segunda temporada.

OtrosCines.com la definió como una serie "caótica en su ir y venir de tonos y situaciones, pero narrada con la misma fiereza con que los protagonistas defienden lo que creen suyo". The Guardian destacó la química de los protagonistas y el magnetismo de James Norton: "Knight nunca ha hecho una serie mejor que ésta". Y para Collider, la experiencia es como degustar una cerveza negra: perturbadora pero agradable.

Es cierto que la veracidad histórica no es el fuerte de la serie: muchos personajes y eventos son inventados, pero el atractivo está en la tensión, los romances prohibidos y los finales abiertos que dejan preguntas pendientes de cara a la segunda temporada, ya confirmada por Knight y que promete seguir explorando la política irlandesa y las intrigas familiares.

image

La temporada 1 termina con un disparo en un acto público que mantiene en suspenso quién será la víctima, mostrando que, aunque la historia se tome libertades, la narrativa está diseñada para enganchar sin descanso.

Con estos 8 episodios, "La casa Guinness" retoma los ingredientes de "Peaky Blinders" y se convierte en su sucesora natural en Netflix, en una historia que nos lleva a analizar tanto la época como las tensiones universales del poder y la familia.

