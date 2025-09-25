La explosiva miniserie de 10 episodios que no es otra aventura espacial

Como señala Revista Noticias, "Lo más interesante es cómo el paisaje planetario también influye en la trama (...). Personajes interpretados con convicción y seriedad, lo que permite que se transmita toda la profundidad del asunto."

Este cuidado le valió un Hugo Award a la serie y varias nominaciones a los Saturn Awards, reconocimiento que confirma que la ciencia ficción puede ser seria y emocionante al mismo tiempo.

Seis temporadas de impacto: Qué dicen los expertos

El final de la serie, que cerró en 2022 tras 6 temporadas, dejó huella tanto en el público como en los críticos. SlashFilm destacó: "[No creo que sea la única que se pondría triste si esta fuera la última vez que viéramos el mundo de 'The Expanse' en la pantalla.]". Y AV Club agregó que la última temporada mantiene "la misma mezcla estimulante de física brutal, situaciones imposibles y humor irónico."

La crítica coincide: la serie no se limita a los efectos ni a la ciencia, sino que desarrolla sus personajes y conflictos de manera profunda, con arcos que se extienden durante años y que generan un impacto real en el espectador.

image Las reseñas destacan su equilibrio entre tensión, humor y ciencia dura, incluso en su última temporada. Pese a las cancelaciones, logró sostenerse y consolidarse como un referente del género.

En un contexto donde muchas producciones de ciencia ficción se acortan a dos temporadas y se prioriza el impacto rápido, "The Expanse" demostró que la paciencia tiene recompensa. La serie fue cancelada por Syfy después de tres temporadas, pero la presión del público y la apuesta de Amazon permitieron que continúe y cierre su historia con coherencia y ambición.

Hoy, se mantiene como un ejemplo de que se puede contar ciencia ficción con rigor científico, tensión política y, sobre todo, humanidad. Y es que cuando la industria quiere rescatar historias complejas y duraderas, hay público que está dispuesto a seguirlas hasta el final.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie que desafía la lógica y mantiene el misterio vivo

La miniserie de 10 episodios que prende fuego la conversación

La miniserie de 10 episodios que se sale de todo lo que conocés

La fascinante miniserie de 8 episodios que recién llegó y sorprende a todos