La impactante miniserie de Netflix que te obsesiona desde el primer capítulo
Netflix tiene una miniserie estrenada en 2025 que te va a dejar con ganas de más desde el primer capítulo. Una trama envolvente que obsesiona a todos.
En esta oportunidad Netflix lanzó una miniserie que ya se posiciona entre las mejores del año y muchos la recomiendan por su historia inigualable. Reúne a actores consagrados que sin duda hacen un trabajo impecable en esta producción.
La miniserie de Netflix ideal para ver en una tarde
La miniserie en cuestión se llama Black rabbit y tiene solo ocho episodios. Se estrenó en Netflix en 2025 y ya alcanza los primeros lugares del ranking de la plataforma. Es de esas miniseries intensas, con un formato muy interesante y que a todos les encanta.
En esta serie dos hermanos se vuelven a unir en un contexto bastante difícil. La misma mezcla drama con elementos del thriller psicológico, dejando a todos pegados a la pantalla. Además a lo largo de los ocho capítulos te va sumergiendo en una atmósfera impresionante.
Ambos tienen personalidades muy diferentes y se van desarrollando en la noche neoyorquina. Una serie que ya está en el puesto número dos del ranking de Netflix. Sin duda una apuesta que gustó muchísimo a los usuarios y lo hicieron notar.
