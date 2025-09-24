urgente24
La impactante miniserie de Netflix que te obsesiona desde el primer capítulo

Netflix tiene una miniserie estrenada en 2025 que te va a dejar con ganas de más desde el primer capítulo. Una trama envolvente que obsesiona a todos.

24 de septiembre de 2025 - 07:54
La miniserie que explota en Netflix.

Netflix continúa apostando por el formato de miniserie, el cual le dio muchísimos frutos en los últimos años. Estas series cortas tienen como objetivo entretener al usuario con una trama intensa y muy fuerte donde te dejan con ganas de más.

En esta oportunidad Netflix lanzó una miniserie que ya se posiciona entre las mejores del año y muchos la recomiendan por su historia inigualable. Reúne a actores consagrados que sin duda hacen un trabajo impecable en esta producción.

La miniserie de Netflix ideal para ver en una tarde

La miniserie en cuestión se llama Black rabbit y tiene solo ocho episodios. Se estrenó en Netflix en 2025 y ya alcanza los primeros lugares del ranking de la plataforma. Es de esas miniseries intensas, con un formato muy interesante y que a todos les encanta.

En esta serie dos hermanos se vuelven a unir en un contexto bastante difícil. La misma mezcla drama con elementos del thriller psicológico, dejando a todos pegados a la pantalla. Además a lo largo de los ocho capítulos te va sumergiendo en una atmósfera impresionante.

Ambos tienen personalidades muy diferentes y se van desarrollando en la noche neoyorquina. Una serie que ya está en el puesto número dos del ranking de Netflix. Sin duda una apuesta que gustó muchísimo a los usuarios y lo hicieron notar.

