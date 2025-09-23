De romper Netflix a recibir la aprobación mundial: Aceleran la adaptación del anime récord

image ¿Es una buena o mala idea?

Ravi Ahuja, CEO de Sony Pictures Entertainment, reconoció en un memo interno que "los increíbles resultados muestran el creciente atractivo global del anime. No fueron solo fanáticos dedicados quienes llenaron los cines, sino una amplia variedad de espectadores".

La historia de Tanjiro Kamado, el joven que debe convertirse en cazador de demonios tras ver a su familia asesinada y a su hermana Nezuko transformada en demonio, conquistó audiencias multigeneracionales. Padres acompañaron a sus hijos, mientras fanáticos de 30, 40 y 50 años formaron filas interminables.

Sony apuesta el futuro al anime

Purini reveló datos demoledores sobre los mitos del anime. "Mucha gente siempre dijo: 'Este es un medio japonés, debe estar dirigido principalmente a audiencias asiáticas'. Sabíamos desde hace tiempo que esto no es cierto. Es una audiencia muy diversa que sobresale en todas las etnias: hispanos, afroamericanos, asiáticos del sur".

Sony identificó tempranamente este potencial. Desde la compra de Crunchyroll, transformó el anime de vertical prometedora en pilar estratégico central. En CES 2025, ejecutivos describieron el anime como una de las apuestas de crecimiento principales del grupo, proyectando que se convertirá en industria de 60 mil millones de dólares para 2030.

Crunchyroll ya no es solo streaming: distribución cinematográfica, licencias, merchandising, eventos para fanáticos y hub emergente de música y videojuegos. Infinity Castle demostró que Sony logró la integración cultural nipón-estadounidense que intentó durante décadas.

El efecto dominó que viene

Con Infinity Castle confirmándose como el primer filme de una trilogía, la presión por acelerar las secuelas es brutal. Purini admitió: "Definitivamente existe urgencia para todos nosotros de traer más Demon Slayer a los fans tan pronto como podamos, porque sabemos que la urgencia está ahí entre la base de fanáticos".

La película también impulsa todos los brazos del negocio. Crunchyroll lanzó promociones permitiendo ver temporadas completas de la serie fuera del servicio de suscripción, atrayendo nuevos viewers que experimentaron el universo cinematográfico.

¿Próximo paso? Campaña para los Oscars. Purini confirmó: "Creemos que la película es increíble: la animación, la historia, la calidad en todos los frentes. Los fanáticos merecen que la película sea considerada para premios".

El anime ya no es cultura otaku marginal. Es el nuevo motor de Hollywood.

