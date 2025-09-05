Kylian Mbappé tiene todavía “mucha bronca” de la final perdida de Francia a manos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 que le dio su tercera copa del mundo a la “Albiceleste” y reveló que quiere evitar un enfrentamiento “revancha” con Lionel Messi.
POLÉMICOS DICHOS
¿Kylian Mbappé no se animó a la revancha con la Argentina de Messi?
Kylian Mbappé todavía tiene ‘atravesada’ la final perdida de Francia a manos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y quiere evitar enfrentar a Lionel Messi.
Pocos meses después, en marzo, el entrenador Didier Deschamps lo eligió como capitán para reemplazar a Hugo Lloris, y en junio dejaría el Paris Saint-Germain para sumarse a las filas del Real Madrid. Esta nueva posición dentro de “Les Bleus” no sólo le permitió crecer como profesional, sino que también le permitió tener voz en decisiones importantes y ser escuchado por la Federación Francesa de Fútbol.
¿Qué fue lo que reveló el entorno de Kylian Mbappé sobre disputar una “revancha” con Lionel Messi?
En sus primeros días con la cinta en su brazo, Mbappé llegó incluso a convencer a la FFF de no disputar un encuentro “revancha” de carácter amistoso con la “Albiceleste”. A pesar de que los directivos tenían la intención de jugarlo y lucrar con su realización, el delantero, que por aquel entonces tenía 25 años, argumentó que sería muy riesgoso para los jugadores por el desgaste que implicaría el viaje de 10 horas en avión en un momento crítico de la temporada para los clubes. “Ha interpelado al presidente de la FFF (Philippe Diallo) en varias ocasiones sobre el programa del equipo y los partidos. Es un capitán moderno, con altura”, comentaron en el entorno del seleccionado.
De esta manera, Kylian Mbappé evitó un nuevo enfrentamiento con Argentina, poco tiempo después de la consagración del conjunto que dirige Lionel Scaloni en Qatar. “Por supuesto que nos dolió. Estuvimos cerca de algo histórico e increíble. A todos les gustó la final... excepto a nosotros. Pero es parte del juego. Ahora cuando veo el partido lo hago con esta mentalidad porque quedó atrás”, contó tiempo después de aquella dura derrota.
Con una actuación estelar de Lionel Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela en las Eliminatorias
Argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.
Con este triunfo, la “Albiceleste” alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.
Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.
Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
