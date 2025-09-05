¿Kylian Mbappé no se animó a la revancha con la Argentina de Messi?

KYLIANMBAPPENOSEANIMOALAREVANCHACONLAARGENTINADEMESSIFOTO2 Kylian Mbappé todavía tiene ‘atravesada’ la final perdida de Francia a manos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y quiere evitar enfrentar a Lionel Messi.

Con una actuación estelar de Lionel Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela en las Eliminatorias

Argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

Con este triunfo, la “Albiceleste” alcanzó los 38 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se había asegurado la primera posición. Messi, por su parte, llegó a los ocho goles en la actual edición y consiguió quedar primero en dicha tabla.

Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes, cuando visite a Ecuador.

Por último, Venezuela quedó con 18 puntos y definirá en la última fecha, cuando reciba a Colombia, si irá al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

