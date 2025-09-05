¿OPORTUNIDAD ÚNICA?
Allaria apuesta fuerte por IRSA y Cresud con retornos de hasta 131%
Según un informe de Allaria, IRSA Inversiones y Representaciones reportó una ganancia de $159.756 millones, duplicando lo obtenido en el período anterior.
Los ingresos consolidados ascendieron a $112.294 millones, con un alza interanual de 49% y un avance de 6% contra el trimestre anterior. El EBITDA mostró un retroceso marginal de 1% frente al trimestre anterior, aunque en la comparación anual subió 39%, ubicándose en $43.500 millones.
El negocio de shoppings volvió a ser el motor del holding. De acuerdo a Allaria, las ventas alcanzaron $67.331 millones, en línea con lo esperado por el mercado, y el EBITDA trepó a $53.932 millones, con un salto de 55% interanual. La ocupación se mantuvo en niveles elevados, aunque con una leve baja a 97,7%.
En contraste, los hoteles mostraron debilidad: facturaron $12.626 millones, con un retroceso de 20% respecto del trimestre anterior y un EBITDA negativo de $830 millones. El negocio de oficinas, en tanto, mantuvo ingresos estables y un nivel de ocupación del 96,2%.
Ramblas del Plata toma forma
El informe de Allaria destaca el avance del megaproyecto Ramblas del Plata, en Costanera Sur, sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Con una inversión estimada en US$1.800 millones y 693.000 m² vendibles, el plan contempla la construcción de 6.400 viviendas, oficinas, locales comerciales y un paseo costero.
La primera etapa, de 164.000 m², ya tiene comprometidos 13 de sus 20 lotes con desarrolladores locales. El cronograma prevé entregas hacia fines de 2027 y sucesivas etapas hasta 2035. Allaria calcula que los precios iniciales rondarán los US$3.000 por m², con potencial de duplicarse en fases posteriores.
Valuación y perspectivas
IRSA cerró el trimestre con una posición de caja de $395.585 millones y una deuda financiera neta de $251.543 millones, lo que en dólares implicó una reducción de US$17 millones. Según Allaria, el precio objetivo para 2025 se ubica en $4.085 por acción, con recomendación de Comprar, un retorno esperado de 117% y un dividendo proyectado en 5,6%.
En el caso de Cresud, la valuación parte de la participación en IRSA más los campos y reservas agropecuarias. Con un descuento de holding del 15%, el target fijado por Allaria es de $3.060 para fines de 2025, lo que implica un retorno potencial de 131%.
La lectura de la City
Allaria advierte que, si bien los shoppings muestran resiliencia y el proyecto Ramblas del Plata se perfila como un hito en el real estate argentino, el segmento hotelero refleja la fragilidad del consumo turístico. En su informe, anticipa incluso una caída real de 5% en las ventas de los centros comerciales en los próximos seis meses.
Con el respaldo de activos estratégicos y un pipeline inmobiliario de magnitud, IRSA y Cresud se consolidan como apuestas de alto potencial dentro del Merval, siempre según el análisis de Allaria.
