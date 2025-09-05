Allaria apuesta fuerte por IRSA y Cresud con retornos de hasta 131%

La primera etapa, de 164.000 m², ya tiene comprometidos 13 de sus 20 lotes con desarrolladores locales. El cronograma prevé entregas hacia fines de 2027 y sucesivas etapas hasta 2035. Allaria calcula que los precios iniciales rondarán los US$3.000 por m², con potencial de duplicarse en fases posteriores.

image

Valuación y perspectivas

IRSA cerró el trimestre con una posición de caja de $395.585 millones y una deuda financiera neta de $251.543 millones, lo que en dólares implicó una reducción de US$17 millones. Según Allaria, el precio objetivo para 2025 se ubica en $4.085 por acción, con recomendación de Comprar, un retorno esperado de 117% y un dividendo proyectado en 5,6%.

En el caso de Cresud, la valuación parte de la participación en IRSA más los campos y reservas agropecuarias. Con un descuento de holding del 15%, el target fijado por Allaria es de $3.060 para fines de 2025, lo que implica un retorno potencial de 131%.

La lectura de la City

Allaria advierte que, si bien los shoppings muestran resiliencia y el proyecto Ramblas del Plata se perfila como un hito en el real estate argentino, el segmento hotelero refleja la fragilidad del consumo turístico. En su informe, anticipa incluso una caída real de 5% en las ventas de los centros comerciales en los próximos seis meses.

Con el respaldo de activos estratégicos y un pipeline inmobiliario de magnitud, IRSA y Cresud se consolidan como apuestas de alto potencial dentro del Merval, siempre según el análisis de Allaria.

image

Otras noticias en Urgente24:

Repudio en redes por lo que pasó con Sofi Martínez, Gastón Edul y Lionel Messi

Gordo Dan contra las cuerdas: "No perdono a este inadaptado social"

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

Teniente General Juan Martín Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"