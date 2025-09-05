El sector que vive una de las peores crisis de era Milei, se hundió casi 83% en julio

Desde que asumió Javier Milei, los principales efectos negativos de su modelo económico se percibieron en la industria manufacturera y en la construcción, por la magnitud de sus aportes al PBI y al empleo. Pero, desde marzo es la pesca el sector que mayores contracciones viene sufriendo, fundamentalmente por la paralización en el segmento de crustáceos (langostinos).´
PEOR QUE EN PANDEMIA
Desde que asumió Javier Milei, los principales efectos negativos se percibieron en la industria manufacturera y la construcción, pero desde marzo otro sector viene sufriendo mayores contracciones, y en julio cayó casi 83%. ¿Hay esperanza?
Y en esa profunda crisis en la que está sumergida, este julio se hundió un 82,8%, tocando su peor nivel desde la pandemia,
El dato surge de una nueva publicación del Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero. Si bien la serie desestacionalizada arrojó una mejora mensual del 8,6%, la serie tendencia-ciclo se ubicó en su piso desde el período marzo-julio de 2020, sacando ese período afectado por el coronavirus, hay que remontarse a mediados de 2016 para encontrar una cifra más baja.
Y si bien ahora se espera que con la resolución del conflicto sindical el sector se empiece a recuperar parcialmente, la baja demanda internacional y local le pone un techo a ese repunte.
En comparación con julio de 2024, resaltó particularmente una paralización casi total en el segmento de crustáceos (langostinos), que explica la mayor parte de la actividad y de las exportaciones del sector. Como consecuencia de una crisis iniciada en abril, la pesca acumuló un derrumbe anual del 34,2% en los primeros siete meses del año y se convirtió en el sector con mayor incidencia negativa en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC.
Los problemas de la pesca
El rubro atraviesa problemas estructurales, desatados fundamentalmente a raíz de una contracción en la demanda global de productos de exportación, y su consecuente impacto a la baja en los precios. Puntualmente, el valor por kg del langostino salvaje se hundió desde los US$12 hasta los US$5, tanto por una sobrecaptura como por la invasión de otras especies de menor calidad pero más baratas, como el langostino vannamei.
Además, la demanda interna no compensa, ya que Argentina tiene el consumo per cápita más bajo de la región, con apenas 7 kg anuales:
En ese marco, se desató un conflicto entre empresarios y trabajadores; mientras los primeros piden una adecuación del convenio a la nueva realidad del sector, los segundos reclamaron por intentos de recortar los salarios, algo que finalmente terminó ocurriendo (de manera temporal) con la resolución del conflicto en los primeros días de agosto.
Representantes de esta industria explicaron que "alrededor de 113 buques tangoneros congeladores estuvieron cuatro meses amarrados en distintos puertos de Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn porque la actividad no era rentable" debido a los motivos mencionados.
Como consecuencia, pese a que las exportaciones de 2025 fueron algo mayores a las de 2024, afirman que las mismas podrían haber sido incluso mayores:
El conflicto laboral
En tanto, en términos laborales los sindicatos sostienen que entre suspensiones y despidos ya fueron perjudicados 600 trabajadores, aunque el escenario general impacta en 5.000 trabajadores.
También según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por la crisis, la actividad pasó de tener 15.100 empleos asalariados registrados en febrero, a tener 14.400 en mayo.
Finalmente, vale destacar que en términos generales, los industriales pesqueros señalan que los costos de producción son muy elevados, en parte por el encarecimiento del país en dólares, pero también por el costo de la tripulación, por lo cual solicitan una reforma laboral y una urgente quita de retenciones. Mientras tanto, se siguen perdiendo fuentes de trabajo y dólares...
