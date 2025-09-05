El sector que vive una de las peores crisis de era Milei, se hundió casi 83% en julio

image

Los problemas de la pesca

El rubro atraviesa problemas estructurales, desatados fundamentalmente a raíz de una contracción en la demanda global de productos de exportación, y su consecuente impacto a la baja en los precios. Puntualmente, el valor por kg del langostino salvaje se hundió desde los US$12 hasta los US$5, tanto por una sobrecaptura como por la invasión de otras especies de menor calidad pero más baratas, como el langostino vannamei.

Además, la demanda interna no compensa, ya que Argentina tiene el consumo per cápita más bajo de la región, con apenas 7 kg anuales:

"Si me preguntas qué se puede hacer para paliar un poco la crisis, es hacer una fuerte campaña de incentivo al consumo de pescados y mariscos en el país", propuso hace poco un industrial naval del sector servicio

En ese marco, se desató un conflicto entre empresarios y trabajadores; mientras los primeros piden una adecuación del convenio a la nueva realidad del sector, los segundos reclamaron por intentos de recortar los salarios, algo que finalmente terminó ocurriendo (de manera temporal) con la resolución del conflicto en los primeros días de agosto.

Representantes de esta industria explicaron que "alrededor de 113 buques tangoneros congeladores estuvieron cuatro meses amarrados en distintos puertos de Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn porque la actividad no era rentable" debido a los motivos mencionados.

Como consecuencia, pese a que las exportaciones de 2025 fueron algo mayores a las de 2024, afirman que las mismas podrían haber sido incluso mayores:

En comercio exterior somos un importante actor en la región pero en lo que va del año ya se perdieron por no salir a faena más de US$200 millones en exportaciones

El conflicto laboral

En tanto, en términos laborales los sindicatos sostienen que entre suspensiones y despidos ya fueron perjudicados 600 trabajadores, aunque el escenario general impacta en 5.000 trabajadores.

También según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por la crisis, la actividad pasó de tener 15.100 empleos asalariados registrados en febrero, a tener 14.400 en mayo.

Finalmente, vale destacar que en términos generales, los industriales pesqueros señalan que los costos de producción son muy elevados, en parte por el encarecimiento del país en dólares, pero también por el costo de la tripulación, por lo cual solicitan una reforma laboral y una urgente quita de retenciones. Mientras tanto, se siguen perdiendo fuentes de trabajo y dólares...

