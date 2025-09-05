Javier Milei y el peronismo, los que más gastaron en redes para ganar Buenos Aires

Lo llamativo de todo esto es cómo esta inversión reproduce estrategias de campaña profesionalizadas: segmentación, repetición de mensajes y promoción de candidatos con contenido de gestión mezclado con agenda política. En otras palabras, no es solo gasto, es construcción de poder digital.

Milei y la Fundación Faro: estrategia digital agresiva

Del otro lado del espectro, las cuentas afines a Javier Milei gastaron más de $431 millones. La Fundación Faro, de Agustín Laje, lidera con la cuenta Ratio, que destinó $93,6 millones a anuncios de Meta. Según su propio sitio, la plataforma busca "dar la batalla cultural desde las redes sociales, dando las herramientas necesarias a personas que quieren alzar su voz, para poder contrarrestar el relato progresista que abunda en nuestra sociedad y que tanto daño le ha hecho al país".

image Cuentas afines a Javier Milei invirtieron más de $431 millones, con Ratio liderando. La estrategia digital concentra anuncios, instala temas y busca posicionamiento político antes de las elecciones.

La segunda cuenta que más gastó fue la oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional, con $91,8 millones, seguida por la provincial y la oficial de Jefatura de Gabinete, que promocionó avisos sobre la Boleta Única de Papel (BUP). Entre los primeros 20 puestos también aparecen intendentes y candidatos como Diego Valenzuela (Tres de Febrero, $15,9 millones) y Juan Pablo Allan (La Plata, $4,1 millones), muchos presentados como "medios locales" que en realidad replican mensajes del espacio.

Claramente, el patrón es concentrar plata en redes, instalar temas y generar agenda propia antes de las elecciones, buscando una ventaja que no se mide en votos todavía, pero sí en alcance y posicionamiento. Entre el gasto millonario de Fuerza Patria y el despliegue digital de Milei, lo que queda es un escenario electoral donde la influencia online puede definir mucho más de lo que se ve en los discursos tradicionales.

image Fuente: Chequeado.

