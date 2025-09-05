En la previa de las elecciones, Fuerza Patria y Javier Milei se disputan la atención de los votantes en redes sociales como Facebook e Instagram. La pelea no son solo los likes: lo que gastan y cómo usan la publicidad digital empieza a marcar agendas y definir estrategias de campaña antes de que se vote.
NINGUNO QUIERE PERDER
Javier Milei y el peronismo, los que más gastaron en redes para ganar Buenos Aires
Javier Milei y sus aliados gastaron cientos de millones en anuncios en redes; lo mismo Fuerza Patria para marcar agenda antes de las elecciones en Buenos Aires.
Fuerza Patria y el peronismo bonaerense: inversión récord en redes
Según el análisis de la Biblioteca de Anuncios de Meta realizado por el Centro de Datos de Chequeado, 41 de las 100 cuentas que más gastaron están vinculadas a Fuerza Patria, con un gasto total de $652 millones en tres meses. La cuenta más fuerte es "La Fuerza de la Patria", con $80,4 millones, destinada a promocionar candidatos y políticas del gobierno de Axel Kicillof.
También aparecen cuentas de intendentes y municipios del Conurbano: Lanús ($46,5 millones), La Plata ($27,1 millones) y Quilmes ($11,3 millones), y los perfiles personales de Mario Ishii ($26,2 millones), Fernando Gray ($12,1 millones) y Mariano Cascallares ($11,5 millones). Incluso medios locales entran en la ecuación, promocionando a dirigentes como Federico Achával (Pilar) o Gabriel Katopodis (Primera Sección Electoral).
Agustín Frizzera, director ejecutivo de la ONG Democracia en Red, advierte: "Están construyendo un capital propio en sus perfiles -que luego les queda- a partir de publicidad oficial". En otras palabras, la línea entre la pauta de gestión y la promoción personal se volvió difusa, y hoy hay recursos públicos transformados en influencia digital, sin control ni regulación clara.
Lo llamativo de todo esto es cómo esta inversión reproduce estrategias de campaña profesionalizadas: segmentación, repetición de mensajes y promoción de candidatos con contenido de gestión mezclado con agenda política. En otras palabras, no es solo gasto, es construcción de poder digital.
Milei y la Fundación Faro: estrategia digital agresiva
Del otro lado del espectro, las cuentas afines a Javier Milei gastaron más de $431 millones. La Fundación Faro, de Agustín Laje, lidera con la cuenta Ratio, que destinó $93,6 millones a anuncios de Meta. Según su propio sitio, la plataforma busca "dar la batalla cultural desde las redes sociales, dando las herramientas necesarias a personas que quieren alzar su voz, para poder contrarrestar el relato progresista que abunda en nuestra sociedad y que tanto daño le ha hecho al país".
La segunda cuenta que más gastó fue la oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional, con $91,8 millones, seguida por la provincial y la oficial de Jefatura de Gabinete, que promocionó avisos sobre la Boleta Única de Papel (BUP). Entre los primeros 20 puestos también aparecen intendentes y candidatos como Diego Valenzuela (Tres de Febrero, $15,9 millones) y Juan Pablo Allan (La Plata, $4,1 millones), muchos presentados como "medios locales" que en realidad replican mensajes del espacio.
Claramente, el patrón es concentrar plata en redes, instalar temas y generar agenda propia antes de las elecciones, buscando una ventaja que no se mide en votos todavía, pero sí en alcance y posicionamiento. Entre el gasto millonario de Fuerza Patria y el despliegue digital de Milei, lo que queda es un escenario electoral donde la influencia online puede definir mucho más de lo que se ve en los discursos tradicionales.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
"Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones pero hoy es de $ 44 billones"