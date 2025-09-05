YPF: La opción de llenar el tanque con dólares genera muchas dudas

Como en los comercios, los expendedores podrán recibir pagos en la moneda extranjera y, a su vez, utilizarla para la compra de insumos y el pago de gastos operativos.

Sin embargo, lo que relativizan los referentes del sector es la incidencia que esta disposición tendrá en la actividad diaria.

El dirigente destacó que la implementación dependerá de la ubicación de cada punto de venta: "No es lo mismo una estación en una capital que en un pueblo del interior", explicó, aunque confió en que el sistema podrá adaptarse.

Abril llega con más aumentos en los combustibles Que se habilite como posibilidad el pago en dólares, "no significa que la gente vaya a usarlo", opinan los expertos.

Lo que debaten los expertos

Por otra parte, los economistas tienen una visión aún más cauta. Tal fue el caso de Pablo Ferrari, especialista en hidrocarburos, quien advirtió:

El problema no es si es en pesos o en dólares, sino que el dólar en Argentina funciona como reserva de valor. Que se habilite como posibilidad no significa que la gente vaya a usarlo El problema no es si es en pesos o en dólares, sino que el dólar en Argentina funciona como reserva de valor. Que se habilite como posibilidad no significa que la gente vaya a usarlo

El especialista recordó experiencias previas en las que el Gobierno buscó incentivar el uso de dólares en operaciones corrientes, sin resultados significativos:

No salió un dólar de debajo del colchón; por el contrario, aumentó la dolarización de carteras No salió un dólar de debajo del colchón; por el contrario, aumentó la dolarización de carteras

Por su parte, el analista Antonio Rossi, dijo que sería una opción parcial y que no alcanzaría a todos los clientes de la empresa porque se estaría implementando como alternativa de pago mediante la App YPF.

"En el plano de la información al consumidor, en cada estación debería instalarse una pantalla o cartel indicativo bien visible con la cotización de dólar que se va a utilizar para el pago de las cargas de combustibles", aclaró. Por ello, agregó que esa información, de ser técnicamente posible, también tendría que estar en los visores y contadores de litros de los surtidores.

Rossi afirmó que se debería conocer de antemano si la cotización del dólar a tomar en cuenta para el pago se va a mantener fija durante todo el día o si fluctuará con las subas y descensos horarios que se registren en el mercado de cambios.

