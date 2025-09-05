El Tesoro ya quemó US$400 millones para contener al dólar ¿cuánto le queda?

Salvador Vitelli, de Romano Group, aporta: “Los depósitos en US$ del Tesoro en el BCRA cayeron US$ 238 millones el Martes, día de anuncio de intervención en el dólar spot. Pasaron de US$ 1.669 millones a US$ 1.431 millones”.

Esos US$ 1.431 millones –que hoy serían menos descontando las ventas realizadas hasta ayer- es la clave de cuánto tiempo puede aguantar el Tesoro con las ventas.

image

Pero ese monto no solo se agota por ventas, hay pagos previstos al Club de París y a organismos internacionales por US$ 900 millones, con lo cual el ‘poder de fuego’ contra el dólar se reduce a unos US$500 millones aproximadamente.

image

“Atolladero”

El economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews dijo ayer en la Convención Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) que "hoy las reservas liquidas del BCRA son US$ 20 mil millones, US$14 mil millones los prestó en fondo y no quiere que el Gobierno los use. Estamos en un atolladero, tenemos que salir de alguna forma, tenemos que juntar dólares".

Por su parte, Lucila Barbeito, de JP Morgan opinó que "el mercado espera que después de las elecciones, el Gobierno acelere el paso en la acumulación de reservas".

Los empresarios presentes en la convención coincidieron en la importancia de la "transparencia" respecto de las operaciones del Tesoro en el mercado de cambios, según reflejó este viernes (5/9) el diario Clarín.

