El último informe de Facimex desnuda lo que el Gobierno de Javier Milei intenta presentar como ordenamiento monetario. Lo que aparece, en realidad, es un entramado de maniobras defensivas que apenas logran maquillar la fragilidad estructural del esquema económico. El Tesoro y el BCRA se mueven en un equilibrio inestable, donde cada operación abre un nuevo frente de vulnerabilidad.
EQUILIBRIO INESTABLE
¿A qué está jugando el Gobierno de Javier Milei?
El último informe de Facimex desnuda lo que el Gobierno de Javier Milei intenta presentar como ordenamiento monetario.
Entre el 18 y el 26 de agosto, el Tesoro inyectó $3 billones en la plaza con licitaciones que inflaron la base monetaria. El Banco Central, sin margen para mirar hacia otro lado, debió esterilizar casi todo ese desborde con $2,8 billones en liquidez overnight. Es un juego perverso.
Bonos comprados bajo la mesa
El 22 de agosto se produjo un movimiento que no pasó inadvertido. Ese día se liquidaron $1,9 billones en la curva de tasa fija, con fuerte protagonismo de la Lecap S10N5 y los Boncap T30E6 y T13F6. La cuenta “Otros” del balance monetario registró una inyección neta de $1,1 billones. Facimex no titubea en la interpretación.
No fue un simple ajuste técnico. Fue intervención directa, encubierta y de gran magnitud. El Central actuó como comprador de última instancia para sostener precios artificiales y contener la tasa. La foto es brutal. Un mercado que se derrumbaría sin la red oficial.
Un Tesoro que vende dólares
La estrategia también se apoya en el Tesoro, que en la segunda mitad de agosto se dedicó a vender divisas en montos mínimos y acumular pesos como depósitos en el BCRA. Una maniobra quirúrgica para descomprimir la demanda privada sin soltar demasiado músculo. No es política cambiaria, es un gotero que apenas evita el incendio.
Mientras tanto, el interés abierto en futuros trepó US$ 1,4 mil millones, explicado en su totalidad por posiciones en mayo de 2026. Ese dato expone la otra cara de la estrategia oficial. El Gobierno apuesta fuerte en plazos largos del Rofex para contener expectativas, mientras intenta controlar el día a día con operaciones puntuales. Es un doble juego riesgoso. Se gana tiempo en el presente a costa de comprometer el futuro.
Esto fue tratado en profundidad por Urgente24 en: ¿El Tesoro vendió dólares? El informe más importante de la City pone la duda
Una calma prestada
Facimex señala que las tasas overnight dejaron de dispararse y que los rendimientos a un año se estabilizaron, aliviando en parte al crédito privado. Pero lo que se celebra como logro es, en realidad, una calma prestada. Para conseguirla, el Gobierno debió desplegar cuatro operaciones simultáneas
- Expandió pesos con licitaciones del Tesoro
- Esterilizó con REPO
- Intervino comprando bonos en el secundario
- Apostó en futuros
El resultado es un equilibrio artificial, sostenido con alfileres. La coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCRA no es un gesto de solidez. Es la prueba de que el esquema no sobrevive sin intervenciones constantes.
La política por encima de la economía
Lo que aparece detrás de la fachada técnica es un objetivo político. Milei y Caputo no están construyendo una salida de fondo, están administrando tensiones para llegar con oxígeno a las elecciones. Las intervenciones se multiplican porque la prioridad es frenar la volatilidad cambiaria, aunque el costo sea cada vez más elevado.
El Tesoro acumula deuda a ritmo acelerado y el Banco Central erosiona su balance con REPO, compras de bonos y futuros. Cada movimiento agranda la bola de nieve cuasifiscal y reduce el margen de maniobra. Se trata de un operativo de contención que tarde o temprano chocará con la realidad.
Más noticias en Urgente24:
Es oficial: se traslada el feriado del 12 de octubre y festejan todos los argentinos
Juan Pablo Valdés ganó en primera vuelta y sucederá a su hermano Gustavo
Muy tardío intento de José Luis Espert con Majul para despegarse de Spagnuolo, ¿alcanza?