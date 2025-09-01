¿A qué está jugando el Gobierno de Javier Milei?

No fue un simple ajuste técnico. Fue intervención directa, encubierta y de gran magnitud. El Central actuó como comprador de última instancia para sostener precios artificiales y contener la tasa. La foto es brutal. Un mercado que se derrumbaría sin la red oficial.

Un Tesoro que vende dólares

La estrategia también se apoya en el Tesoro, que en la segunda mitad de agosto se dedicó a vender divisas en montos mínimos y acumular pesos como depósitos en el BCRA. Una maniobra quirúrgica para descomprimir la demanda privada sin soltar demasiado músculo. No es política cambiaria, es un gotero que apenas evita el incendio.

Mientras tanto, el interés abierto en futuros trepó US$ 1,4 mil millones, explicado en su totalidad por posiciones en mayo de 2026. Ese dato expone la otra cara de la estrategia oficial. El Gobierno apuesta fuerte en plazos largos del Rofex para contener expectativas, mientras intenta controlar el día a día con operaciones puntuales. Es un doble juego riesgoso. Se gana tiempo en el presente a costa de comprometer el futuro.

Esto fue tratado en profundidad por Urgente24 en: ¿El Tesoro vendió dólares? El informe más importante de la City pone la duda

Una calma prestada

Facimex señala que las tasas overnight dejaron de dispararse y que los rendimientos a un año se estabilizaron, aliviando en parte al crédito privado. Pero lo que se celebra como logro es, en realidad, una calma prestada. Para conseguirla, el Gobierno debió desplegar cuatro operaciones simultáneas

Expandió pesos con licitaciones del Tesoro

Esterilizó con REPO

Intervino comprando bonos en el secundario

Apostó en futuros

El resultado es un equilibrio artificial, sostenido con alfileres. La coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCRA no es un gesto de solidez. Es la prueba de que el esquema no sobrevive sin intervenciones constantes.

Cada día que pasa se profundiza la dependencia de la manipulación oficial. Cada día que pasa se profundiza la dependencia de la manipulación oficial.

La política por encima de la economía

Lo que aparece detrás de la fachada técnica es un objetivo político. Milei y Caputo no están construyendo una salida de fondo, están administrando tensiones para llegar con oxígeno a las elecciones. Las intervenciones se multiplican porque la prioridad es frenar la volatilidad cambiaria, aunque el costo sea cada vez más elevado.

El Tesoro acumula deuda a ritmo acelerado y el Banco Central erosiona su balance con REPO, compras de bonos y futuros. Cada movimiento agranda la bola de nieve cuasifiscal y reduce el margen de maniobra. Se trata de un operativo de contención que tarde o temprano chocará con la realidad.

La calma de hoy es el problema de mañana. El Gobierno juega a esconder la fragilidad con parches, pero las cuentas no cierran y el tiempo corre en contra. La calma de hoy es el problema de mañana. El Gobierno juega a esconder la fragilidad con parches, pero las cuentas no cierran y el tiempo corre en contra.

