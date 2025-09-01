Mucho se habló en la semana acerca de la nueva normativa del Gobierno sobre los feriados. Aquellos que caen en fin de semana y sean trasladables serán movidos al viernes o lunes más próximo. Por esa razón el 12 de octubre cambiará de día, se sumará un nuevo feriado y ya se confirmó en el Boletín Oficial.
Es oficial: se traslada el feriado del 12 de octubre y festejan todos los argentinos
El Gobierno de Javier Milei, a través del Boletín Oficial, confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre. ¿Cómo queda el fin de semana?
El feriado del 12 de octubre cae domingo y muchos argentinos se quejaron porque no hubo iniciativa para moverlo al viernes o lunes próximo. Sin embargo, una última resolución del Gobierno Nacional dejó a todos contentos y oficializó este cambio. Habrá fin de semana largo.
Fin de semana largo: cambió el feriado del 12 de octubre
Mediante el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que el feriado del 12 de octubre pasará a ser fin de semana largo. Según se pudo observar en el mismo, sostiene que pasará al viernes 10 de octubre. Una noticia que alegra a todos los argentinos.
Al ser feriado nacional -y no día no laborable- se trata de un día de descanso para la mayoría independientemente de lo que determine el empleador. De esta manera se suma un nuevo fin de semana largo en el año. El próximo sería recién en noviembre.
Con este nuevo feriado se apunta a mover mucho más el turismo a la Costa Argentina o bien a provincias aledañas. Sin duda este sector es uno de los más golpeados y por esa razón sirve muchísimo estos fines de semana XL.
