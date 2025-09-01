Las universidades presionan a Javier Milei: Nueva marcha federal a la vista

Al respecto, la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que sesionó en Rosario jueves y viernes pasado en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria y que reunió al 94º Plenario de Rectoras y Rectores, adelantó que la movilización podría realizarse el 17 o 24 de septiembre, según sea la fecha en la que el Congreso trate el nuevo veto a la Ley que ya anunció el presidente Javier Milei .

En ese sentido, el gremio aseguró que "La continuidad y profundización del plan de lucha es la perspectiva que asumimos los docentes para enfrentar este momento crítico en el cual se degradan día a día nuestras condiciones de vida y de trabajo y en el que corre peligro la existencia misma de la universidad".

Sobre esa línea, agregaron: "Un derecho de todo el pueblo argentino, la universidad pública y gratuita y la ciencia nacional, amerita la más amplia unidad y participación. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La historia nos demuestra que frente a un gobierno violento y autoritario, la única oposición efectiva es la construcción colectiva y la movilización callejera".

"Hoy el poder adquisitivo del salario docente es el más bajo de los últimos 40 años. Este ajuste brutal va acompañado de los recortes presupuestarios para las universidades nacionales y el ataque a la ciencia y la investigación argentina". "Hoy el poder adquisitivo del salario docente es el más bajo de los últimos 40 años. Este ajuste brutal va acompañado de los recortes presupuestarios para las universidades nacionales y el ataque a la ciencia y la investigación argentina".

La "década perdida" para el salario docente

Por medio de un comunicado, la Coad ratificó que "los docentes vamos a seguir luchando por nuestras demandas, generando unidad con todos los sectores de trabajadores y con la comunidad educativa para defender nuestras conquistas y pararle la mano al proyecto de miseria y destrucción del Gobierno de Milei".

"Los docentes hace años que cobramos mal, pero nunca estuvimos peor que hoy. Con una clara tendencia a la baja, 2015-2025 es la década perdida para el salario docente", remarcó el escrito.

En tanto, hicieron hincapié a que, desde que asumió Milei, el poder adquisitivo de los sueldos "es la mitad de la remuneración percibida en octubre de 2015", por lo que sostienen que "el reciente incremento unilateral del 7,5% en cómodas cuotas entre junio y noviembre de este año profundiza la degradación del salario docente".

"El trabajo docente es un pilar sobre el que se sostiene la universidad pública y gratuita. Degradarlo al extremo, como hace este gobierno, es atacar nuestras condiciones de vida y poner en peligro la existencia misma de la universidad", concluyó el mensaje.

image Coad sostiene que "la década 2015-2025 fue una década perdida para los docentes".

Ley de Financiamiento Universitario: El Congreso y la pelea abierta

El Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de Financiamiento Universitario que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales. La votación arrojó 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, dándole un duro golpe al Gobierno.

La nueva legislación también otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre de 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a los índices oficiales de inflación.

"La aprobación de esta ley, sabemos, es un nuevo punto de partida para la pelea que protagonizamos. Ante el seguro veto presidencial, precisamos fortalecer nuestro plan de lucha como colectivo docente y junto a toda la comunidad universitaria", manifestó Coad.

