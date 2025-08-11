Las universidades vuelven a expresar descontento contra Javier Milei

Desde Fatun señalaron que, si bien se logró la reapertura de la mesa de negociación paritaria de nivel general, la propuesta del ejecutivo nacional resultó "insuficiente para enfrentar la inflación acumulada" y que "los salarios se están devaluando día a día sin poder cubrir los gastos básicos".

Reclamo por los salarios y ataque a la universidad pública

Por medio de un comunicado que se dio a conocer a través de sus redes sociales, COAD sostuvo: "Lxs docentes universitarixs de todo el país nos organizamos y profundizamos el plan de lucha, contra el ajuste salarial y el ataque a la universidad pública y la ciencia nacional. El paro de semana completa fue definido en el Plenario de Secretarixs Generales de Conadu, instancia en la cual Coad impulsó junto a otras asociaciones de base la profundización del plan de lucha. Con perspectiva unitaria, la medida se propone al conjunto del Frente Gremial Universitario que nuclea a todas las federaciones nacionales docentes, al sindicato de no docentes y a la Federaciçon Universitaria Argentina (FUA)".

Embed - @coad.docentesunr on Instagram: "Del 11 al 15 de agosto: PARO NACIONAL DOCENTE DE SEMANA COMPLETA Lxs docentes universitarixs de todo el país nos organizamos y profundizamos el plan de lucha, contra el ajuste salarial y el ataque a la universidad pública y la ciencia nacional. El paro de semana completa fue definido en el Plenario de Secretarixs Generales de CONADU, instancia en la cual COAD impulsó junto a otras asociaciones de base la profundización del plan de lucha. Con perspectiva unitaria, la medida se propone al conjunto del Frente Gremial Universitario que nuclea a todas las federaciones nacionales docentes, al sindicato de nodocentes y a la FUA." View this post on Instagram A post shared by @coad.docentesunr

Al respecto, los alumnos nucleados en la Federación Universitaria Rosario (FUR) respaldaron el reclamo docente pero al mismo tiempo pidieron garantizar las mesas de examen para no perder el año.

Ante ello, representantes del gremio estudiantil se reunieron la pasada semana con el secretario general de la Coad, Federico Gayoso, con el objetivo de "construir un plan integral de acción común que permita visibilizar el conflicto y defender la universidad pública, sin dejar de acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica".

En tanto, además de convocar a jornadas de visibilización clases públicas e intervenciones, los estudiantes propusieron una serie de medidas para garantizar que se pueda seguir cursando y rindiendo durante el año.

Paro de 48 horas

Por su parte, en la UTN habrá un paro universitario de 48 horas los días lunes y martes, enmarcado dentro un plan de lucha de 120 horas. La medida fue decidida tras una encuesta virtual y presencial, que llevó adelante la seccional Rosario de Fagdut, el gremio de los docentes de la UTN.

En ese sentido, Daniela Díaz, vicepresidenta del gremio, contó que el 60,2% votó por un paro de 48 horas con visibilización del conflicto en los medios.

A su vez, la dirigente recordó que no solo se visibilizará la medida de fuerza ante los medios de comunicación, sino que también se reforzará un trabajo de visibilidad de la medida en las aulas de la facultad, a fin de concientizar al alumnado de la situación compleja que atraviesa la universidad pública, los días restantes (miércoles y jueves) tras el paro de 48 horas.

image La UTN adhiere por dos días.

Consulta federal

Durante junio, el Frente de Asociaciones de Base (FAB) en CONADU que reúne a gremios de docentes universitarios de todo el país promovió una consulta federal para conocer "El ajuste a las universidades en primera persona".

Con respecto al pluriempleo, subrayan que una de las situaciones que se repite es la búsqueda de nuevos ingresos a partir de sumar horas de trabajo dentro o fuera de la docencia. La consulta da cuenta de que el 66% buscó nuevos empleos, en la docencia el 29%, fuera de ella 22% y el resto (16%) en ambas actividades.

Además, destacan que el 79% restringió la compra de vestimenta y el 70% el equipamiento o reparación de sus viviendas. Incluso consumos básicos e impostergables se han visto reducidos: un 40% redujo o limitó gastos en alimentación y un 22% en cuidados de salud.

Por otro lado, el relevamiento señala que un 58% limitó intervenciones o participación en congresos, un 42% en formación académica de posgrado o similares, un 28% en tareas de investigación, un 25% en compra de materiales didácticos y un 15% en tareas de extensión universitaria.

Como cierre, indican que el 39% de las personas declararon que tienen menos tiempo disponible para su familia y el 15% creen que "la calidad de los cuidados se vio afectada".

Más contenidos en Urgente24:

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes