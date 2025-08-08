La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes

Guillermo Francella lamentó que el público “no vaya al cine”

Hace algunos días Guillermo Francella fue Vorterix para participar del programa California secreta también se refirió a la baja de público que se registran en los cines a raíz del auge de las plataformas digitales con Netflix a la cabeza desde hace algunos años.

Si bien el actor destacó que "el advenimiento de las plataformas ha sido maravilloso" debido a que la globalización permite que los artistas locales sean conocidos en el mundo, manifestó que la película “Homo Argentum” es "para ver en el cine".

"Viste que la gente no está yendo tanto al cine. Yo creo que es una posibilidad de una vuelta al cine a reirse en la sala, a carcajear", indicó.

De esa forma, en aquella ocasión intentó promover el hecho de que las personas vuelvan a ocupar una butaca en las salas cinematográficas que hay en el país.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Aerolíneas Argentinas rompe todo y lanza pasajes al Caribe con grandes descuentos

Telefe metió tijera pero las redes viralizaron la pelea que no salió en La Voz Argentina 2025

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Un lugar rico y barato para merendar todo lo que quieras por $15.000