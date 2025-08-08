En la mañana del jueves (07/08) Guillermo Francella se hizo presente en el estudio del canal de streaming OLGA de cara al estreno de su nueva película “Homo Argentum”, en la que además de protagonizar hara 16 personajes bajo la dirección de Gastón Duprat y Mariano Cohon.
"NO ME GUSTA"
La polémica frase de Guillermo Francella sobre el cine que generó debate en las redes
El actor Guillermo Francella opinó tajante sobre las películas que no obtienen gran convocatoria y rápidamente generó repercusión en los cibernautas.
Si bien durante la extensa entrevista el invitado habló de varios temas, lo que más repercusión generó sobre todo en las redes sociales fue una declaración en la que apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood o con mayor presupuesto en el cine.
"Hay un cine que es muy premiado pero le da la espalda el público. Ese cine no me gusta", expresó el aclamado actor y el conductor quiso saber: "¿Qué quiere decir que le da la espalda al público". A lo que contestó tajante: "Que van cuatro al cine porque ni la familia del director va porque son obras de arte pero que no tienen identificación. No representan a nadie".
Asimismo, posteriormente señaló que por el "arte contemporáneo" pagan un gran suma de dinero quienes "de pronto saben de arte" aunque aclaró: "Yo no lo veo". Sus dichos no pasaron desapercibido y rápidamente los cibernautas opinaron al respecto. Si bien algunos coincidieron con su opinión, una gran cantidad de personas criticaron la postura que tomó para quienes no tienen la posibilidad de producir con mayor capital.
Guillermo Francella lamentó que el público “no vaya al cine”
Hace algunos días Guillermo Francella fue Vorterix para participar del programa California secreta también se refirió a la baja de público que se registran en los cines a raíz del auge de las plataformas digitales con Netflix a la cabeza desde hace algunos años.
Si bien el actor destacó que "el advenimiento de las plataformas ha sido maravilloso" debido a que la globalización permite que los artistas locales sean conocidos en el mundo, manifestó que la película “Homo Argentum” es "para ver en el cine".
"Viste que la gente no está yendo tanto al cine. Yo creo que es una posibilidad de una vuelta al cine a reirse en la sala, a carcajear", indicó.
De esa forma, en aquella ocasión intentó promover el hecho de que las personas vuelvan a ocupar una butaca en las salas cinematográficas que hay en el país.
