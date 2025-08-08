South Park no perdona: Ahora ligó Kristi Noem, justo después de reunirse con Milei

Más allá del humor, South Park desnuda cómo los sectores de la derecha estadounidense usan discursos cargados de racismo y xenofobia disfrazados de patriotismo, mientras se apoyan en estrategias mediáticas como la provocación para normalizar esas ideas. Esto se refleja también en el capítulo de Cartman como influencer ultraconservador que promociona suplementos.

image South Park desafía a la Casa Blanca con humor corrosivo y récords de audiencia. La sátira expone cómo los discursos racistas y las políticas duras se normalizan mediante la provocación y la cultura.

Los creadores Trey Parker y Matt Stone siguen apostando a un humor corrosivo que entretiene, pero que también funciona como una forma de hacer política desde la sátira. Y aunque el gobierno estadounidense lo niegue o critique, el público responde y la serie se mantiene como un termómetro cultural imprescindible para entender las tensiones actuales.

Por eso, que una funcionaria como Noem, asociada a políticas migratorias duras, esté en Argentina avanzando acuerdos que refuerzan la cooperación en seguridad y control fronterizo, no es casualidad. La realidad que South Park pone en clave de comedia es la misma que se traduce en acciones políticas concretas, un vínculo directo entre la cultura y las decisiones que impactan a millones.

En resumen, South Park no perdió ninguna relevancia, al contrario: se afianza para no dejar pasar de largo las contradicciones y barbaridades que circulan en la política norteamericana y ahora también en la región. Y esa capacidad de incomodar es justamente lo que más molesta a quienes prefieren silenciar las críticas bajo discursos oficiales.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

La miniserie de 8 capítulos que te atrapa de principio a fin

San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso