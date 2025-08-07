urgente24
Trump declara la guerra de las pantallas: China en la mira y Apple puede sufrir las consecuencias

Trump declaró la guerra total a China: después de los chips, ahora van por las pantallas. BOE, el gigante que le vende a Apple, está en la mira del Pentágono.

07 de agosto de 2025 - 19:44
¿Qué pasó?

China y Apple pueden sufrir. Lo que empezó como una guerra comercial ahora se transformó en una cruzada tecnológica sin cuartel, donde Howard Lutnick, el Secretario de Comercio de Doanald Trump, tiró la bomba que todos esperaban: "Necesitamos que estos objetos se fabriquen en Estados Unidos".

El tablero donde se juega el futuro tecnológico por culpa de Donald Trump

La movida es clara y brutal: el Congreso estadounidense está presionando al Pentágono para que meta a BOE en su lista negra de empresas vinculadas al ejército chino. ¿El problema? BOE no es una empresa cualquiera, es el gigante mundial de pantallas que le suministra matrices OLED nada menos que a Apple. Si esto explota, el efecto dominó va a ser devastador.

BOE maneja números que marean: es el mayor fabricante de pantallas de China y uno de los principales proveedores mundiales. Pero acá viene lo jugoso: según Chris Miller, autor de "La guerra de los chips", esta empresa recibe subvenciones estatales chinas que harían sonrojar a cualquier competidor. La mayor accionista de BOE es una entidad estatal, y el 47% de su nueva fábrica de Chengdú pertenece directamente a organizaciones respaldadas por el Estado chino.

image
Esto no tiene aspecto de terminar bien para ninguno de los dos lados a corto plazo.

Los números del negocio militar son reveladores: las ventas globales de pantallas para uso militar alcanzaron 1.330 millones de dólares en 2024. Parece poco al lado de los 156.000 millones que facturó todo el sector, pero para los ejércitos de China y Estados Unidos estas pantallas son tan críticas como los chips.

La trampa que puede explotar en la cara de todos

Acá es donde la cosa se pone espesa: si Estados Unidos impone aranceles masivos a las pantallas chinas (como ya hizo con los chips), las consecuencias van a ser brutales. Samsung, LG, TCL y hasta Apple van a tener que repensar toda su cadena de suministro. Los precios de celulares, tablets, televisores y monitores pueden dispararse al cielo.

La estrategia de Trump es la misma que usó con los semiconductores: obligar a las empresas a construir fábricas en suelo estadounidense. TSMC, Intel y Samsung ya picaron el anzuelo con los chips, ahora le toca el turno a las pantallas. Pero mientras Estados Unidos no tenga alternativas locales sólidas, el riesgo de desabastecimiento es real.

image

BOE puede correr la misma suerte que Huawei y ZTE a fines de la década pasada: quedar completamente excluida del mercado estadounidense. Si eso pasa, Apple va a tener que buscar nuevos proveedores urgente, y eso se va a sentir en el bolsillo de todos los consumidores del mundo.

