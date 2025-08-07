Trump declara la guerra de las pantallas: China en la mira y Apple puede sufrir las consecuencias

La trampa que puede explotar en la cara de todos

Acá es donde la cosa se pone espesa: si Estados Unidos impone aranceles masivos a las pantallas chinas (como ya hizo con los chips), las consecuencias van a ser brutales. Samsung, LG, TCL y hasta Apple van a tener que repensar toda su cadena de suministro. Los precios de celulares, tablets, televisores y monitores pueden dispararse al cielo.

La estrategia de Trump es la misma que usó con los semiconductores: obligar a las empresas a construir fábricas en suelo estadounidense. TSMC, Intel y Samsung ya picaron el anzuelo con los chips, ahora le toca el turno a las pantallas. Pero mientras Estados Unidos no tenga alternativas locales sólidas, el riesgo de desabastecimiento es real.



BOE puede correr la misma suerte que Huawei y ZTE a fines de la década pasada: quedar completamente excluida del mercado estadounidense. Si eso pasa, Apple va a tener que buscar nuevos proveedores urgente, y eso se va a sentir en el bolsillo de todos los consumidores del mundo.

