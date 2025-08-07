Entran en vigor los aranceles de Trump: Los más afectados y quienes venden su alma

En el caso de Suiza, cuya presidenta,Karin Keller-Sutter, regresó a casa desde Washington el miércoles tras fracasar en un último intento por evadir algunos de los aranceles más severos de Trump, tendrá aranceles del 39%, justo por debajo de los gravámenes del 50% para India (en represalia por la compra del petróleo ruso) y Brasil (en castigo por la "caza de brujas" contra Bolsonaro). En el caso de Taiwán, un importante exportador de chips, tampoco logró reducir sus aranceles.

“Estamos en un mundo nuevo. Incluso para los expertos en comercio, la complejidad de esto es una locura”, afirmó Chad Bown, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, en diálogo con el Financial Times.

Aranceles globales y el polémico acuerdo desfavorable para Europa

El mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hace unas semanas una orden ejecutiva en la que fijó los porcentajes de los aranceles globales que han entrado en vigor este jueves 7 de agosto:

del 50 % para los productos de Brasil (en represalia por el proceso penal contra Jair Bolsonaro) e India (en sanción por comprar petróleo ruso)

(en represalia por el proceso penal contra Jair Bolsonaro) e del 39 % para Suiza,

del 25 % para Canadá (aunque promete que sea aún mayor ante la amenaza de que reconocerá al Estado palestino),

(aunque promete que sea aún mayor ante la amenaza de que reconocerá al Estado palestino), del 20% para Taiwán y del 19 % para Pakistán

del 15% para la Unión Europea, Israel, Islandia, Noruega, Fiyi, Ghana, Guyana y Ecuador.

Anteriormente, el líder de la Casa Blanca había pausado por 90 días los "aranceles recíprocos" para presionar a los distintos países y a los bloques mundiales con acuerdos que claramente favorecieran a Washington. Este fue el caso con Japón y la Unión Europea, con quienes forjó una serie de convenios millonarios y muy beneficiosos para la Casa Blanca. Tras ello, en gentileza, Trump dispuso que Japón y la UE sólo tendrían aranceles del 15%.

image Trump en guerra comercial contra el mundo | FOTOMONTAJE EURONEWS

La UE se comprometió con EE.UU. a comprarle energía por 750.000 millones de dólares y a realizar inversiones suplementarias en el mercado estadounidense por 600.000 millones.

Por tanto, Donald Trump y Ursula von der Leyen firmaron un acuerdo comercial entre Washington y Bruselas que fija una tarifa base del 15% a la mayoría de los productos de la UE exportados a Estados Unidos —incluidos automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos—, así como establece exenciones de aranceles (“zero-for-zero tariffs”) para productos estratégicos —como componentes aeroespaciales, ciertos químicos, fármacos genéricos, materiales críticos y algunos productos agrícolas—.

Además, se mantienen tarifas del 50% sobre el acero y el aluminio europeos, y la UE se compromete a comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos de EE.UU., incluyendo gas natural licuado, petróleo y combustibles nucleares. Como si esto fuera poco, el bloque europeo deberá invertir 600.000 millones de dólares adicionales en la economía estadounidense, incluyendo compras de equipo militar.

Frente a ello, el mandatario húngaro Viktor Orbán, en modo jocoso, sentenció al respecto que "Donald Trump se comió a Von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] en el desayuno".

Trump se comió a Von der Leyen el desayuno. Esto es lo que pasó y sospechábamos que sucedería, ya que el presidente estadounidense es un peso pesado en las negociaciones, mientras que la presidenta es un peso pluma

image Lula en guerra con Trump (por Bolsonaro y en defensa de los BRICS al que la Casa Blanca considera un "bloque paria"). | FOTOMONTAJE CNN

En cuanto a Brasil, Trump ha impuesto aranceles del 50 % a sus productos en represalia por lo que calificó como una "amenaza inusual y extraordinaria" a su gobierno por parte de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusa de llevar a cabo “una caza de brujas” contra el expresidente Bolsonaro.

Asimismo, el gobierno Lula da Silva instó a la administración de Trump a excluir de los aranceles del 50% contra Brasil todos los alimentos y a Embraer, el fabricante aeronáutico.

Además, este jueves en plena entrada en vigor de los aranceles, dijo que aún no es momento para negociar con la Casa Blanca y manifestó que Brasil no se humillará ante Trump."El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo", declaró en el diálogo concedido desde su residencia presidencial en Brasilia. " Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no me humillaré", agregó.

El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo... Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no me humillaré El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo... Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no me humillaré

Países más afectados y razones principales

India, Brasil y Suiza

India y Brasil están enfrentando aranceles de hasta el 50%, como represalia por temas como la compra de petróleo ruso o desacuerdos diplomáticos

Suiza, pese a su peso económico, no logró evitar tarifas elevadas, en torno al 39%

China

Se le impusieron aranceles acumulativos que llegan, según distintas fuentes, entre el 54% y hasta un 145%, producto de medidas adicionales sobre los ya existentes 20%

Países del Sudeste Asiático y África en desarrollo

Tarifa del 47–50% para Lesotho, Madagascar, Camboya, Laos, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, entre otros

Estos países dependen fuertemente de exportaciones textiles, productos agrícolas o manufacturas hacia EE.UU., y sufren fuerte impacto económico

Sudáfrica y Nigeria

Sudáfrica enfrenta aranceles de aproximadamente 30%, especialmente en automóviles y productos agrícolas

Nigeria también se ve afectada, con aranceles del 14% sobre algunas exportaciones

Unión Europea (UE)

A nivel de bloque, la UE en su conjunto enfrenta una tarifa del 20%

Sectores clave como químicos, plásticos y dispositivos médicos de países como Bélgica, Países Bajos y Alemania están seriamente afectados por la reducción de competitividad

Asimismo, grandes exportadores como el Reino Unido sufren especialmente en sectores como automotor, donde marcas de lujo se ven penalizadas

¿Por qué estos países resultan tan afectados?

Dependencia de EE.UU. como destino clave: Muchos exportan bienes esenciales como textiles, automóviles, materias primas o productos agrícolas. Fórmula basada en déficit comercial: Trump justificó tarifas más altas como "recíprocas", midiendo la diferencia comercial con EE.UU. y aplicando tasas en proporción Vulnerabilidad estructural: Países en desarrollo con infraestructuras económicas limitadas enfrentan choques más severos cuando pierden acceso a su mayor mercado Falta de alternativas comerciales inmediatas: Muchos importadores estadounidenses deberán trasladar costos a consumidores o buscar proveedores alternativos, pero esto toma tiempo y supone mayores costos

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Importante siderúrgica, paralizada por tiempo indeterminado, siembra pánico en toda una localidad

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan