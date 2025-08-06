Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 06/08 un potencial arancel del 100% sobre las importaciones de chips, como parte de su régimen de "aranceles recíprocos", que busca presionar a empresas extranjeras y reforzar la manufactura nacional. Sin embargo, indicó que compañías con inversiones significativas en suelo estadounidense, como Apple, podrían quedar exentas de estas medidas.
NUEVA AMENAZA
Trump amenaza con un arancel del 100% a chips importados, pero Apple se salva
Trump anunció un potencial arancel del 100% a chips importados, pero Apple queda exenta tras prometer US$ 100.000 millones de inversión.
El anuncio fue realizado durante una reunión en la Oficina Oval con el CEO de Apple, Tim Cook, quien aprovechó la ocasión para revelar una inversión adicional de US$ 100.000 millones en Estados Unidos. Esta nueva inversión elevaría el compromiso total de Apple en el país a US$ 600.000 millones en los próximos cuatro años.
Trump declaró:
El mandatario elogió a Cook como uno de los "más grandes e innovadores líderes empresariales del mundo" y calificó el anuncio de Apple como una "victoria para la industria manufacturera estadounidense".
Además de Apple, empresas como Nvidia y su proveedor clave, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), también podrían beneficiarse de exclusiones si mantienen sus compromisos de expandir la producción en territorio estadounidense.
Según Financial Times, funcionarios de la administración Trump declararon que los aranceles serán "matizados y específicos", y no se otorgarán exenciones exclusivamente a una empresa, sino en función del cumplimiento con los objetivos industriales del gobierno.
En paralelo, se espera el resultado de una investigación bajo la Sección 232 sobre el comercio global de chips, que podría derivar en nuevos gravámenes, incluso a productos como los dispositivos Apple, que dependen de componentes fabricados en Asia.
Los movimientos de Apple
Apple, que enfrenta crecientes presiones por su decisión de trasladar parte del ensamblaje del iPhone a India, busca con esta inversión reforzar su presencia en Estados Unidos. La compañía informó que destinará fondos a colaboraciones con empresas como Corning, Applied Materials, TSMC, GlobalWafers, Texas Instruments, Samsung y Broadcom. Corning, por ejemplo, fabricará todo el vidrio de cubierta para iPhones y Apple Watches en Kentucky con una inversión de US$ 2.500 millones.
A pesar de las intenciones de Trump de “traer el iPhone de vuelta a casa”, expertos advierten que Estados Unidos carece actualmente de la infraestructura y experiencia necesarias para ensamblar teléfonos inteligentes a gran escala. Además, trasladar producción al país podría reducir los márgenes de Apple, que se benefician de cadenas de suministro en Asia.
Las acciones de Apple subieron un 3% fuera de horario tras el anuncio, impulsadas también por el temor de consumidores a futuros aumentos de precios por los aranceles. En febrero, la compañía ya había anunciado la contratación de 20.000 empleados adicionales como parte de sus planes de expansión en el país americano.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Bancos preocupados por el creciente uso de tarjetas de crédito y morosidad