Trump amenaza con un arancel del 100% a chips importados, pero Apple se salva

Además de Apple, empresas como Nvidia y su proveedor clave, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), también podrían beneficiarse de exclusiones si mantienen sus compromisos de expandir la producción en territorio estadounidense.

Según Financial Times, funcionarios de la administración Trump declararon que los aranceles serán "matizados y específicos", y no se otorgarán exenciones exclusivamente a una empresa, sino en función del cumplimiento con los objetivos industriales del gobierno.

La iniciativa forma parte de una política más amplia de seguridad económica y nacional, y entra en vigor mañana, afectando también a socios como la Unión Europea y Japón.

En paralelo, se espera el resultado de una investigación bajo la Sección 232 sobre el comercio global de chips, que podría derivar en nuevos gravámenes, incluso a productos como los dispositivos Apple, que dependen de componentes fabricados en Asia.

Los movimientos de Apple

Apple, que enfrenta crecientes presiones por su decisión de trasladar parte del ensamblaje del iPhone a India, busca con esta inversión reforzar su presencia en Estados Unidos. La compañía informó que destinará fondos a colaboraciones con empresas como Corning, Applied Materials, TSMC, GlobalWafers, Texas Instruments, Samsung y Broadcom. Corning, por ejemplo, fabricará todo el vidrio de cubierta para iPhones y Apple Watches en Kentucky con una inversión de US$ 2.500 millones.

image Donald Trump sigue luchando por industrializar Estados Unidos y amenaza con más aranceles.

A pesar de las intenciones de Trump de “traer el iPhone de vuelta a casa”, expertos advierten que Estados Unidos carece actualmente de la infraestructura y experiencia necesarias para ensamblar teléfonos inteligentes a gran escala. Además, trasladar producción al país podría reducir los márgenes de Apple, que se benefician de cadenas de suministro en Asia.

Las acciones de Apple subieron un 3% fuera de horario tras el anuncio, impulsadas también por el temor de consumidores a futuros aumentos de precios por los aranceles. En febrero, la compañía ya había anunciado la contratación de 20.000 empleados adicionales como parte de sus planes de expansión en el país americano.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

Bancos preocupados por el creciente uso de tarjetas de crédito y morosidad