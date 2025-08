Trump / USA, aranceles a India por el petróleo ruso y Nueva Delhi habla de la hipocresía

image Trump junto al expresidente de India | GENTILEZA BLOOMBERG

Por su parte, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en declaraciones del fin de semana a la cadena de televisión CNN, anticipó que habría sanciones contra India en represalia por la compra del petróleo ruso.

En diálogo con CNN, dijo que Trump “quiere una relación fenomenal y siempre ha tenido una relación fenomenal con la India y su primer ministro”.

“Pero tenemos que ser realistas sobre cómo hacer frente a la financiación de esta guerra”, agregó.

“La India se presenta como uno de nuestros amigos más próximos en el mundo, pero no aceptan nuestros productos, nos imponen aranceles enormes... y por supuesto, estamos volviendo a ver la compra de petróleo [ruso]”, insistió el asesor de Trump.

India acusa de "doble moral" a Washington

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India calificó las acusaciones de Donald Trump de "injustas e irrazonables" y defendió la estrategia energética del país afirmando que sus compras de petróleo ruso son una "necesidad impuesta por las condiciones del mercado global".

“Los ataques contra la India son injustificados e irrazonables”, dijo Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, en respuesta a la publicación de Trump.

El Gobierno indio también declaró que el país recurrió al petróleo ruso debido a las interrupciones del suministro global y al aumento de los costos energéticos.

India comenzó a importar de Rusia porque los suministros tradicionales se desviaron a Europa tras el estallido del conflicto [en Ucrania] India comenzó a importar de Rusia porque los suministros tradicionales se desviaron a Europa tras el estallido del conflicto [en Ucrania]

"En aquel entonces, Estados Unidos fomentaba activamente dichas importaciones para fortalecer la estabilidad de los mercados energéticos mundiales", añadió.

Además, acusó a la Casa Blanca y a Bruselas de tener una "doble moral", alegando que tanto Washington como la Unión Europea mantienen su propio comercio con Rusia, en sectores claves como la energía y las materias primas esenciales.

Trump, entre los aranceles, Rusia, Ucrania y enviando su artillería al Cáucaso

La semana pasada, la Casa Blanca había anunciado un arancel del 25 % a la India. Pero, ahora, el presidente estadounidense Donald Trump ha fijado un nuevo porcentaje —que podría llegar hasta el 100%— en castigo por las compras de petróleo ruso de parte de Nueva Delhi y, más aún, sabiendo que el gobierno indio no tiene intención de declinar.

Estos nuevos aranceles a India, los cuales ha anunciado Trump este lunes, ocurren en medio de las actuales tensiones entre Washington y Moscú, a pocos días la fecha límite para un alto al fuego en Ucrania que dispuso EE.UU. en el marco de una serie de ultimátums que le ha dado a Vladimir Putin para que frene con los bombardeos en Kiev.

En ese sentido, el líder de la Casa Blanca la semana pasada lanzó una advertencia contra Rusia al fijar una nueva fecha límite de 12 días para un alto al fuego, claramente en represalia por la falta de predisposición de Moscú —según Washington— para sellar una tregua con Kiev, o al menos, interrumpir los bombardeos por un cierto plazo. La fecha límite que culminaría esta semana y, si acaso el Kremlin no cumple, podría haber un nuevo escenario bélico.

Asimismo, cuando Trump emitió dicho ultimátum, también advirtió que impondría sanciones contra Moscú (aranceles del 100 %) y contra todos sus socios comerciales, una advertencia que fue ampliamente criticada por el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien le aconsejó al presidente de EE.UU. que no dé un palso en falso que lo lleve a una guerra directa con Rusia.

Trump debería recordar 2 cosas: 1. Que Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2. Que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país Trump debería recordar 2 cosas: 1. Que Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2. Que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país

Luego de aquellas afirmaciones , Trump anunció que EE.UU. había enviado “dos submarinos nucleares” a los alrededores de Rusia en respuesta a las declaraciones “provocadoras” realizadas por el expresidente ruso Dmitri Medvédev.

“He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso. Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea uno de esos casos", dijo Trump.

