Luis Ventura presentará una demanda por "corrupción y amenazas" tras la agresión en Central Ballester

En medio de este escándalo, Ventura anticipó que irá a fondo con la demanda civil y penal, no solo para obtener justicia por el ataque que sufrió, sino también para visibilizar un problema más profundo: la violencia, la impunidad y la corrupción que siguen enquistadas en los rincones menos visibles del fútbol argentino.

LUISVENTURAPRESENTARAUNADEMANDAPORCORRUPCIONYAMENAZASTRASLAAGRESIONENCENTRALBALLESTERFOTO3 Luis Ventura, técnico de Victoriano Arenas, anunció que presentará una demanda por “corrupción y amenazas” tras la agresión que sufrió en Central Ballester.

AFA castigó a Central Ballester por la agresión a Luis Ventura ¿y las apuestas clandestinas?

La AFA, a través de su Tribunal de Disciplina, le aplicó una muy dura sanción a Central Ballester a jugar sin público en su estadio y a 11 jugadores tras la agresión que sufrió el periodista Luis Ventura en el partido ante Victoriano Arenas que correspondió a la Zona B de la Primera C.

En el boletín del Tribunal de Disciplina emitido en las últimas horas del jueves 31/07, el conjunto de José León Suárez recibió la clausura provisoria de su estadio y la suspensión de 11 jugadores, solo uno de ellos por una fecha.

Los fundamentos de la sanción de la AFA a Central Ballester

“Se suspende provisionalmente y se autoriza a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario a Damián Ezequiel Ramírez, Javier Agustín Herrera, Tobías Adrián Sarmiento, Victor Julián Bernal y Alejo Agustín Roa; Joaquín Alfons Rodríguez Pfeiffer, Federico David Fernández, Matías Exequiel Gómez, Facundo Ruíz Díaz y Federico David Ulayar”, marcó el comunicado.

Por otra parte, en el primer punto, se indicó que Joaquín Grane Morrone solo recibió una fecha por su expulsión en el cotejo por doble amarilla.

Negro panorama para Central Ballester y la dura sanción del APREVIDE

Con este panorama y peleando palmo a palmo en último lugar de la Zona B de la Primera C, Central Ballester se complica lo que resta del torneo con esta sanción.

A raíz del violento episodio, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió que Central Ballester jugará todos sus partidos como local, por lo que resta del año, sin público. La sanción se basa en la Ley Nº 11.929 y su decreto reglamentario, por considerar que hubo “falta de organización adecuada” en materia de seguridad.

La brutal agresión que sufrió Luis Ventura en el partido Central Ballester y Victoriano Arenas

Los hechos se produjeron tras el empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas que derivó en la cruel agresión contra el periodista Luis Ventura, que recibió un impacto en la cabeza por el cual fue internado y días después recibió el alta médica.

El duelo por la 19na fecha de la Primera C Metropolitana terminó en escándalo luego de que Jacky Ntomba convirtiera el empate para el dueño de casa en el octavo minuto de descuento del segundo tiempo.

Según El Ascenso x3, tras el tanto del Canalla es que inició una gresca generalizada entre ambos planteles a la que se sumó la barra brava del local. En medio del caos es que Ventura (DT de CAVA), al salir de la escena, recibe un impacto en su cabeza que le deja tendido en el césped y por el cual requirió de asistencia médica.

Hay que mencionar que Ventura había hablado de las apuestas clandestinas detrás de la agresión que sufrió en este partido pero aún no denunció quien estaba detrás de las apuestas y ni la AFA se pronunció al respecto.

El periodista y entrenador aclaró su situación y reveló que por las heridas tomó la decisión de apersonarse en una clínica porteña y que no estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro de Radio (los cuales entrega APTRA, institución que preside): “Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de sien. Tengo la cabeza hinchadísima. Me llevaron unos muchachos de Victoriano a la ambulancia y decidí irme porque quería ir al Martín Fierro (de Radio), pero me di cuenta que no estoy en condiciones. Voy a la Trinidad de Palermo, si me tienen que internar me internaré”.

“Estoy bien, avisé a mi familia. Fue una trifulca donde nos masacraron”, relató Ventura respecto al episodio que tuvo lugar en José León Suárez y conmocionó al fútbol argentino en diálogo con Infama.

Agrega El Ascenso x3 que una hora y media más tarde de acontecido los sucesos se trasladó al plantel de Victoriano Arenas a la comisaría más cercana para tomarles declaración.

Más notas de Golazo24

Russo hijo desmintió al periodismo por la salud de Russo padre: "Está bien"

Todo River pendiente de lo que cuenta Hernán Castillo sobre Santiago Simón

Sigue el bocabaret: Carlos Palacios volvió a la vida nocturna tras ser castigado

Riquelme contra Clarín en la mesa de Mirtha Legrand y ardió X

Revuelo en Manchester United por el físico de Bryan Mbeumo

Ángel Di María (y Rosario Central) en el centro de la polémica: ¿Qué pasó?