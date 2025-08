Javier Milei planea reconfigurar su gabinete tras las elecciones de octubre: Qué cambiará

En paralelo, el Ejecutivo proyecta avanzar con un modelo de obra pública inspirado en experiencias internacionales, con énfasis en la infraestructura hídrica, vial y de transporte. A pesar de ello, aún no logró transferir a privados ni a las provincias un conjunto de 17.000 obras heredadas del programa Procrear.

Reacomodamiento del gabinete

En lo inmediato, la administración nacional prevé destinar recursos a proyectos considerados estratégicos, que no resultan atractivos para el capital privado pero sí relevantes para el desarrollo regional. No obstante, todavía no se activaron los mecanismos de financiamiento para esas iniciativas, según consta en el Mapa de Inversiones del Ministerio de Economía, que indica la existencia de más de 1.100 obras en ejecución sin desembolsos efectivos.

Además del área de infraestructura, otros ministerios también están bajo evaluación. Uno de ellos es el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger.Concluido el período de facultades delegadas, algunos sectores del Gobierno cuestionan la continuidad de la cartera tal como está concebida y plantean reorientarla hacia funciones más ligadas a la microeconomía.

La eventual salida de Patricia Bullrich, que se postulará como senadora en la Ciudad, también abre interrogantes sobre el futuro del Ministerio de Seguridad. Una de las posibilidades que se barajan es fusionarlo con Justicia, área encabezada actualmente por Mariano Cúneo Libarona, cuyo futuro dentro del Gabinete también es incierto.

Por otra parte, existen conversaciones internas sobre cambios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), así como la posibilidad de renombrar el Ministerio de Defensa como Ministerio de Guerra, en línea con una propuesta que circula en el círculo cercano al Presidente.

Finalmente, en el área de comunicación gubernamental, Javier Lanari quedaría al frente de la Secretaría de Medios, aunque se mantienen dudas sobre el rol que desempeñará Manuel Adorni en el futuro. A pesar de que está previsto que asuma una banca como legislador porteño en 2026, su continuidad como vocero presidencial sigue siendo una alternativa en evaluación.

Los posibles cambios, aunque aún no oficializados, responden a una estrategia de relanzamiento político de cara a la segunda mitad del mandato, en un contexto donde el oficialismo buscará consolidar alianzas y reordenar su estructura para sostener el rumbo de la gestión.

