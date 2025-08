El PRO se agrupa en CABA: López Murphy / Ocaña para el Senado, Vidal para Diputados

Hay más curiosidades: María Eugenia Vidal viene muy 'cascoteada' desde La Libertad Avanza. Si ella aceptara participar -le rechazó un convite parecido a Somos Buenos Aires, vía la UCR- le dará a la lista una relación con la historia del PRO en el Gobirno de CABA. Obviamente que es mejor su presencia que la que aconsejaban algunos de sus cercanos, la del ex ministro insulso, Hernán Lacunza. No hay duda alguna que entre Roberto Cachanosky y Hernán Lacuza, sería mucho más candidato Cachanosky, quien no tiene reparos en enfrentar a Javier Milei mientras que Lacuza pide permiso.