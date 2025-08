CABA: Casi $1 millón de multa por revisar basura y la gente reaccionó con bronca

Uno de los mensajes más comentados fue el de Laura Alonso, quien respaldó la medida con un posteo en X:

“Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. (...) Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’. El que ensucia, limpia o paga”.

La publicación fue duramente criticada. La ex legisladora porteña Ofelia Fernández respondió:

“Si les encanta hurgar basura es por puro placer, no son para nada laburantes que de milagro pueden ganar la plata de esa multa por mes. Vos sos basura, Laura”.

El economista Christian Buteler también cuestionó la lógica de la medida:

“Si el tipo tuviera $900.000 no estaría revolviendo la basura”.

Otras respuestas apuntaron al trasfondo social del conflicto:

“¿Cómo hacen para cobrarle la multa a alguien en situación de calle?”,

“¿Van a ejecutar el patrimonio de los linyeras? ¿Un colchón roñoso?”,

“Laura, querida, si una persona tuviese $900 mil estaría comprando en el supermercado, no revolviendo basura”.

Gente buscando en la basura: un problema estructural

Actualmente, la Ciudad cuenta con 33.045 contenedores distribuidos en todo el distrito: 28.456 para residuos húmedos y 4.589 para materiales reciclables. Según datos oficiales, entre enero y junio de este año se registraron más de 25.500 casos de vandalismo contra estos dispositivos, muchos de los cuales pudieron ser reparados, pero otros quedaron inutilizables.

En respuesta, el Gobierno porteño implementó la instalación de 7.000 contenedores antivandálicos, que incorporan un sistema tipo “buzón” que impide extraer lo depositado. El diseño también busca evitar el ingreso de personas y el derrame de líquidos.

Sin embargo, para especialistas en políticas sociales, este tipo de dispositivos y sanciones no abordan el problema de fondo: la desigualdad. “Aplicar una multa millonaria a alguien que busca comida o cartones para subsistir no sólo es ineficaz, sino que corre el eje del debate. El foco debería estar puesto en generar políticas de inclusión, no en castigar la pobreza”, señalaron desde organizaciones que trabajan con personas en situación de calle.

¿Multa o mensaje?

El anuncio parece tener más un efecto simbólico que práctico. En los hechos, es poco probable que alguien sin ingresos formales pueda afrontar una sanción económica de esta magnitud. La medida también deja interrogantes abiertos: ¿Qué sucede si no se paga? ¿Habrá detenciones? ¿Se prevé algún tipo de contención social?

Mientras tanto, la polémica continúa escalando y promete nuevos cruces en la Legislatura porteña. Desde la oposición ya anticiparon que pedirán explicaciones formales por la implementación de una política que, en palabras de varios dirigentes, “criminaliza la pobreza”.

