FMI: Exige acumular dólares con un BCRA que ya se prepara para vender

image Gráfico de Christian Buteler

Una meta recortada, pero igual de difícil

En la primera revisión del acuerdo, el FMI redujo en US$ 6.500 millones la meta de reservas netas para diciembre de 2025, ajustando el objetivo a un rojo de US$ 1.000 millones respecto de fines de 2024. Sin embargo, a pesar de este alivio en los números, el desafío operativo no se achicó: según estimaciones de Facimex, el Gobierno debería sumar US$ 4.447 millones en los próximos cinco meses para alcanzar la meta.