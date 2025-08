Viernes 01/08: BCRA ejecuta la Operación Maten al Dólar

Viernes 01/08: con este apretón monetario, el BCRA no puede permitir que el dólar mantenga una tendencia alcista. No se trata de si la flotación es libre o sucia ni de todo lo que dicen los tecnócratas libertarios que viven en la burbuja llamada X, quienes ubicados en el poder no logran que Karina Milei los reconozca como candidatos y se pondrían la sociedad de sombrero (De paso ¿cuántos votos obtendría 'Toto' al frente de una lista si su economía resultara tan exitosa como dice Javier Milei?). Esto se llama 'Expectativas', y son determinantes en una economía. Sobre esto escribieron mucho John Muth, Robert Lucas y Leonard Rapping, entre otros. Un dólar demandado cuando existe un feroz apretón monetaria concurrente y tasas domésticas de interés hacia muy superiores a la inflación esperada, es una mala señal cuando, en teoría, se intenta que en la nueva revisión del acuerdo con el FMI no ocurran los reproches que sucedieron esta vez. Porque Luis Caputo y Santiago Bausili son buenos relatores de cuentos infantiles. Todo fue más difícil y hasta traumático, y no sólo se trató del nivel de reservas de libre disponibilidad. En conclusión, romper la racha del tipo de cambio es la prioridad. Bienvenidos al VIVO producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina: