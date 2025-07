Viviana Canosa no perdonó a El Trece y arrastró a Mario Pergolini: "Con los niños no"

La entrevista, lejos de pasar desapercibida, prendió fuego las redes sociales. Pero mientras en X muchos aplaudieron la charla y celebraron la química entre Pergolini y Cirio, otros reaccionaron con furia. Viviana Canosa no lo dudó y compartió una captura de los polémicos chistes del influencer: “En el prime time ¡Memoria!”, al mismo tiempo que escribió en otro posteo "Y no me digan que es humor, no es gracioso. ¡Con los niños NO!".