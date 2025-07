El Trece la vio: Quién es la figura que llega a "Otro Día Perdido"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PampitoOk/status/1949598109199200655?t=ZKERKelJ0cP3cB-AY5_INA&s=03&partner=&hide_thread=false Los invitados de Pergolini de esta semana:

Lunes: BOSSI

Martes: MARTÍN CIRIO

Miércoles: FLAVIA PALMIERO

Jueves: PELADO LÓPEZ

Viernes: FER DENTE

Mientras Telefe juega con números consolidados, El Trece responde con contenidos que no temen arriesgar. Mario Pergolini, como siempre, demuestra que no da pasos al azar. La elección de los invitados, el armado del equipo y la búsqueda de un estilo propio en medio del reinado de los realities evidencian que "Otro Día Perdido" no está para rellenar la grilla, sino para marcar la diferencia.