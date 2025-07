"No me gustó": La frase de Mario Pergolini que incendió El Trece

La chicana de Mario Pergolini al aire de El Trece

“Antes que nada, felicitaciones a Guido, ayer empezó. ¿Vieron el programa de Guido? Con todo. Midió más que nosotros, eso no me gustó”, lanzó con una sonrisa en los labios, pero con un tono que decía mucho más. Lejos de quedarse callados, sus compañeros en el ciclo, Laila Roth y Agustín Aristarán (Radagast), intentaron suavizar el momento: “No, pero no seas así”, intervino Roth. A lo que Aristarán sumó: “Igual el número es relativo, Mario”.