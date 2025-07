El duro golpe que Emilia Mernes enfrentó al empezar su carrera

“Emilia, lo que no se ve”

El documental, estructurado en capítulos temáticos, inaugura su recorrido con "El deseo", donde Emilia aborda episodios que marcaron su agenda profesional. Entre ellos, destaca la suspensión de un espectáculo en mayo de 2024 debido a complicaciones médicas que requirieron tres jornadas de hospitalización, demostrando que incluso las estrellas más brillantes enfrentan momentos de fragilidad.

No obstante, la gratitud hacia su fandom permanece inmutable. "Escuchar que el público grita mi nombre y corea mis canciones es impagable. No importa que me pongan mil piedras en el camino, yo no me voy a rendir", declara con la convicción de quien ha encontrado en la música su razón de ser.

Cómo suscribirse para ver el documental de Emilia Mernes

La serie estará disponible para los televidentes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay a través de DSHOW, canales 127 y 1127 HD, además de la plataforma streaming DGO, consolidándose como un testimonio audiovisual que redefine la relación entre los artistas y su público.

Es por ello, que para quienes deseen acceder a este contenido, DGO ofrece diferentes alternativas de suscripción:

Acceso directo : Ingresar a la página web oficial www.directvgo.com donde se encuentran disponibles múltiples opciones de planes, desde el básico hasta el completo, con información detallada sobre costos y servicios incluidos.

: Ingresar a la página web oficial www.directvgo.com donde se encuentran disponibles múltiples opciones de planes, desde el básico hasta el completo, con información detallada sobre costos y servicios incluidos. Instalación : Una vez finalizada la contratación, los usuarios pueden descargar la aplicación en Smart TV, dispositivos móviles, tablets o acceder directamente vía navegador web.

: Una vez finalizada la contratación, los usuarios pueden descargar la aplicación en Smart TV, dispositivos móviles, tablets o acceder directamente vía navegador web. Contenido: La plataforma ofrece un catálogo extenso que incluye series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones deportivas, garantizando entretenimiento de calidad en cualquier momento y lugar.

