Julio Cobos mataba para siempre la resolución 125 y su relación con CFK

Sé que la Presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución a este conflicto. La historia me juzgará no sé como, pero espero que esto no se entienda como una traición, no traiciono a nadie, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones Sé que la Presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución a este conflicto. La historia me juzgará no sé como, pero espero que esto no se entienda como una traición, no traiciono a nadie, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones

El video da cuenta de la historia, el medio La Nación así lo reflejó

Qué era la 125

La resolución 125/2008, firmada por Cristina Fernández y el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía como objetivo establecer una fórmula que cambiara el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos.

Cerca de las 4.30 de la madrugada, se escucharon aplausos de aprobación, básicamente de la oposición y de los hombres relacionados con el campo, era descomprimir una larga espera que había empezado el día anterior. Quizás el comienzo de la grieta que rigió en la gestión pasada como signo de poder.

El campo estaba en las calles y en los cortes de rutas no admitían que "les metieran las manos en los bolsillos" como solían decir los chacareros entre ellos Alfredo Luis de Ángeli, dirigente de Federación Agraria (ER) luego volcado al macrismo.

Los acontecimientos se sucedieron hasta la renuncia de Alberto Fernández, que en ese entonces era el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

El Senado de aquella jornada tenía nombres que hoy podríamos recordar porque fueron parte de una sesión histórica. Además de Cobos, se vieron las caras del presidente provisional de la Cámara, el fallecido José Pampuro, el titular de la bancada del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto; y el presidente de la bancada opositora, el también mendocino Ernesto Sanz, entre otros.

image Cristina Fernández y Alberto Fernández, en momentos, donde tenían el poder que hoy no detentan

Tras 128 días de conflicto y 18 horas de debate, el empate en 36 votos dejó al entonces vicepresidente al frente de su decisión más difícil. Y posiblemente a CFK frente al error de incluir a un radical, ( expulsado del partido) como integrante de la Concertación Plural, experimento político fallido del primer kirchnerismo.

Para Marín Lousteau, el mismo que hoy preside la UCR, la 125 era una resolución que aumentaba las retenciones al campo -un problema de técnica fiscal-, que llevaría más recursos al Estado, pero en paralelo subió el mal humor de un sector delicado para la sociedad en aquellos días, la soja, (el yuyito) ingresaba fondos frescos que el central necesitaba con urgencia.

La confrontación escaló a dimensiones olvidadas desde mediados del 1900. Sectores sociales, políticos y económicos, y una profunda fractura entre amigos y enemigos. Patria y Anti Patria, vieja división que recordaba el 5x1 o el Braden o Perón. Convivencia y tolerancia ausentes.

