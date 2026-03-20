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San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón: El Ciclón goleó y avanzó sin problemas a los 16avos

San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y avanzó en la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y logró una victoria necesaria en medio de un clima tenso tras la salida de Ayude y la búsqueda de un nuevo entrenador.

20 de marzo de 2026 - 17:59
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EN VIVO

San Lorenzo hizo los deberes y venció a Deportivo Rincón por 5-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. Este triunfo le sirvió al Ciclón para conseguir aire y tranquilidad luego de lo que fue la salida de Daminán Ayude y en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador donde todavía no hay nombre definido.

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Resúmen de la victoria de San Lorenzo

Los últimos días fueron de tensión en San Lorenzo y este encuentro llegó en el momento justo. La goleada sufrida ante Defensa y Justicia (5-2 en el Nuevo Gasómetro) derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador y cuando parecía que su sucesor iba a ser Pablo Guede le terminó diciendo que no al Ciclón para quedarse en Alianza Lima.

Alan Capobianco, DT de la Reserva de San Lorenzo, fue el que se hizo cargo del equipo y se puede decir que si trabajo fue perfecto. El Ciclón salió decidido a quedarse con la victoria y rápidamente mostró que, a pesar del mal momento, era muy superior a un Deportivo Rincón que milita en el Federal A y que ni siquiera empezó a competir oficialmente en el año.

Al cabo de 45 minutos San Lorenzo ya goleaba por 3-0 gracias a los goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto y Rodrigo Herrera en contra. Hay que decir que Deportivo Rincón aguantó de buena manera durante los primeros 20 minutos pero una vez que el Ciclón abrió el marcador ya no hubo oposición. El segundo tiempo fue meramente decorativo.

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En el complemento el Ciclón comenzó a manejar mucho más la pelota, a buscar jugadas asociadas y a descansar con la pelota sabiendo que la victoria era casi in hecho. Sobre el final Alexis Cuello puso el 4-0 y Matías Reali puso el 5-0 para terminar de triturar a Deportivo Rincón, que consiguió el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina donde se enfrentará a Deportivo Riestra.

Esta victoria le sirvió y mucho a un San Lorenzo que hacía cuatro partidos que no veía la victoria y que sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Damián Ayude. Sigue adelante el Ciclón en todos los frentes con mucha más confianza luego de haber logrado un triunfo holgado e importante para ganar tranquilidad en medio de la tormenta.

Minuto a minuto

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Fin del partido

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GOOOOOOLLL DE SAN LORENZO

Matías Reali puso el quinto para el Ciclón

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Cuello y Reali erraron el quinto para San Lorenzo

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GOOOOOOLLL DE SAN LORENZO

Alexis Cuello de arremetida puso el cuarto

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San Lorenzo maneja el partido con tranquilidad

El Ciclón bajó el ritmo sabiéndose superior y con una amplia ventaja en el marcador

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Se lo perdió San Lorenzo

Vietto cabeceó de mala manera y erró el cuarto
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San Lorenzo domina y busca el cuarto

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Comenzó el segundo tiempo

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Resumen del Primer tiempo

El encuentro comenzó con bastante paridad a pesar de las diferencias entre ambos equipos. Deportivo Rincón apostó al orden en todas las líneas para tapar espacios y buscó salir de contra sobre todo por el costado derecho. Por su parte San Lorenzo buscó juego asociado con Gulli y Vietto mientras que Auzmendi y Cuello buscaron constantemente desmarcarse y picar al vacío.

Lo aguantó bien Deportivo Rincón hasta que todo se abrió con una pelota parada. Luciano Vietto soltó un centro preciso para que Guzmán Corujo ponga el 1-0 que le dio mucha tranquilidad al Ciclón. A partir de acá el equipo Neuquino buscó ir por el empate siguiendo el mismo plan pero el conjunto de Boedo comenzó a mostrar su superioridad.

Tras una gran jugada donde De Ritis desbordó por izquierda lanzó un centro atrás para que Vietto, figura del primer tiempo, ponga el 2-0 entrando de arremetida al área. Finalmente el 3-0 llegó tras un disparo rasante de Gulli para que Rodrigo Herrera, defensor de Deportivo Rincón, termine fallando y convierta un gol en contra. Gana el Ciclón 3-0 en 45 minutos.

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Fin del primer tiempo

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GOOOOOOL DE SAN LORENZO

Gulli disparó y Rodrigo Herrera lo metió en contra

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GOOOOLAZO DE SAN LORENZO

Centro atrás de De Ritis y bombazo de Luciano Vietto para que el Ciclón lo gane por 2-0

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Deportivo Rincón no se entrega

El equipo neuquino con sus armas busca lastimar a San Lorenzo

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Avisó Deportivo Rincón

Achetoni desbordó por derecha y el disparo se fue al lado del palo

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¡Se lo perdió Cuello!

San Lorenzo estuvo cerca del segundo

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GOOOOOL DE SAN LORENZO

De tiro libre, centro de Vietto y cabezazo de Guzmán Corujo para el 1-0 del Ciclón

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Se acercó San Lorenzo

Cuello picó al vacío y tuvo un mano a mano que no pudo aprovechar

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Partido parejo en 10 minutos

A pesar de la diferencia de categorías, Deportivo Rincón aguanta bien y a San Lorenzo
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Empezó el partido

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Formaciones confirmadas de San Lorenzo y Deportivo Rincón

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Probable formación de Deportivo Rincón

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

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Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

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TV: Dónde ver San Lorenzo vs Deportivo Rincón

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports

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