San Lorenzo hizo los deberes y venció a Deportivo Rincón por 5-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. Este triunfo le sirvió al Ciclón para conseguir aire y tranquilidad luego de lo que fue la salida de Daminán Ayude y en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador donde todavía no hay nombre definido.
San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón: El Ciclón goleó y avanzó sin problemas a los 16avos
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San Lorenzo goleó a Deportivo Rincón y logró una victoria necesaria en medio de un clima tenso tras la salida de Ayude y la búsqueda de un nuevo entrenador.
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Cuello y Reali erraron el quinto para San Lorenzo
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San Lorenzo maneja el partido con tranquilidad
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Resúmen de la victoria de San Lorenzo
Los últimos días fueron de tensión en San Lorenzo y este encuentro llegó en el momento justo. La goleada sufrida ante Defensa y Justicia (5-2 en el Nuevo Gasómetro) derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador y cuando parecía que su sucesor iba a ser Pablo Guede le terminó diciendo que no al Ciclón para quedarse en Alianza Lima.
Alan Capobianco, DT de la Reserva de San Lorenzo, fue el que se hizo cargo del equipo y se puede decir que si trabajo fue perfecto. El Ciclón salió decidido a quedarse con la victoria y rápidamente mostró que, a pesar del mal momento, era muy superior a un Deportivo Rincón que milita en el Federal A y que ni siquiera empezó a competir oficialmente en el año.
Al cabo de 45 minutos San Lorenzo ya goleaba por 3-0 gracias a los goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto y Rodrigo Herrera en contra. Hay que decir que Deportivo Rincón aguantó de buena manera durante los primeros 20 minutos pero una vez que el Ciclón abrió el marcador ya no hubo oposición. El segundo tiempo fue meramente decorativo.
En el complemento el Ciclón comenzó a manejar mucho más la pelota, a buscar jugadas asociadas y a descansar con la pelota sabiendo que la victoria era casi in hecho. Sobre el final Alexis Cuello puso el 4-0 y Matías Reali puso el 5-0 para terminar de triturar a Deportivo Rincón, que consiguió el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina donde se enfrentará a Deportivo Riestra.
Esta victoria le sirvió y mucho a un San Lorenzo que hacía cuatro partidos que no veía la victoria y que sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Damián Ayude. Sigue adelante el Ciclón en todos los frentes con mucha más confianza luego de haber logrado un triunfo holgado e importante para ganar tranquilidad en medio de la tormenta.
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