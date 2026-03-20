San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón: El Ciclón goleó y avanzó sin problemas a los 16avos

San Lorenzo hizo los deberes y venció a Deportivo Rincón por 5-0 para avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. Este triunfo le sirvió al Ciclón para conseguir aire y tranquilidad luego de lo que fue la salida de Daminán Ayude y en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador donde todavía no hay nombre definido.

Embed Resúmen de la victoria de San Lorenzo Los últimos días fueron de tensión en San Lorenzo y este encuentro llegó en el momento justo. La goleada sufrida ante Defensa y Justicia (5-2 en el Nuevo Gasómetro) derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador y cuando parecía que su sucesor iba a ser Pablo Guede le terminó diciendo que no al Ciclón para quedarse en Alianza Lima.

Alan Capobianco, DT de la Reserva de San Lorenzo, fue el que se hizo cargo del equipo y se puede decir que si trabajo fue perfecto. El Ciclón salió decidido a quedarse con la victoria y rápidamente mostró que, a pesar del mal momento, era muy superior a un Deportivo Rincón que milita en el Federal A y que ni siquiera empezó a competir oficialmente en el año.

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Al cabo de 45 minutos San Lorenzo ya goleaba por 3-0 gracias a los goles de Guzmán Corujo, Luciano Vietto y Rodrigo Herrera en contra. Hay que decir que Deportivo Rincón aguantó de buena manera durante los primeros 20 minutos pero una vez que el Ciclón abrió el marcador ya no hubo oposición. El segundo tiempo fue meramente decorativo.

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