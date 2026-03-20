Sorpresas: Argentina tiene nuevo amistoso y Scaloni metió dos citados de último momento

Hace algunos días la AFA informó que iba a realizar un amistoso contra Guatemala en La Bombonera el 31 de marzo en reemplazo de la Finalissima pospuesta contra España. Lo cierto es que Guatemala, al tener previamente un amistoso en otro continente, La FIFA no permite que una selección juegue amistosos en dos continentes diferentes durante una Fecha FIFA y es por eso que aún no se sabe si este encuentro podrá realizarse.