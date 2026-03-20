Durante las últimas horas se habló y mucho de los amistosos que disputará la Selección Argentina y luego de varias idas y vueltas la AFA confirmó un encuentro contra un rival inesperado. Al mismo tiempo, Lionel Scaloni actualizó la lista de convocados y llamó a dos jugadores a último momento para observarlos antes del Mundial.
CONFIRMADO
Sorpresas: Argentina tiene nuevo amistoso y Scaloni metió dos citados de último momento
A través de dos comunicados oficiales la Argentina confirmó su nuevo amistoso y los nuevos citados por Lionel Scaloni.
Hace algunos días la AFA informó que iba a realizar un amistoso contra Guatemala en La Bombonera el 31 de marzo en reemplazo de la Finalissima pospuesta contra España. Lo cierto es que Guatemala, al tener previamente un amistoso en otro continente, La FIFA no permite que una selección juegue amistosos en dos continentes diferentes durante una Fecha FIFA y es por eso que aún no se sabe si este encuentro podrá realizarse.
Argentina jugará con Mauritania
Mientras tanto la AFA comenzó a moverse para organizar otro amistoso y finalmente en el día de hoy quedó informado a través de un comunicado oficial que el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Mauritania, combinado africano que no disputará la próxima Copa del Mundo, y dicho encuentro será el 27 de marzo en La Bombonera.
“El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA”, expresó la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus canales oficiales. Ahora resta saber qué sucederá con Guatemala.
Mastantuono y Panichelli, citados por Scaloni
Mientras tanto, Lionel Scaloni comenzó a rediseñar la lista de citados y ante la posibilidad concreta de jugar dos partidos en lugar de uno decidió realizar dos citaciones más que habían sido reclamadas por la opinión popular: Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se estarán sumando en los próximos días al predio de Ezeiza con Lionel Messi y compañía.
Franco Mastantuono no está atravesando por su mejor momento en Real Madrid pero no deja de ser una de las grandes joyas de la Argentina, mencionado incluso como el sucesor de Messi en el mediano plazo. Panichelli está atravesando un momento inmejorable en el Racing de Estrasburgo y compite por un lugar en la lista de buena fe para el próximo Mundial.
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