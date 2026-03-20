Google Ads en modo IA: qué cambia y cómo adaptarse ahora

Google Ads incorporó el modo IA respaldado por Gemini y dejó atrás el esquema tradicional de palabras clave. El sistema interpreta la intención del usuario y ajusta los anuncios en tiempo real, sin intervención manual constante. El cambio ya está activo y afecta a cualquier empresa que use la plataforma.
La búsqueda dejó de ser una lista de resultados. Ahora es una experiencia más conversacional donde los anuncios aparecen integrados dentro de respuestas generadas por IA. La visibilidad ya no depende solo de qué palabra clave compra una marca, sino de cómo el algoritmo interpreta cada consulta.
La segmentación y la creatividad empiezan a depender más del comportamiento del usuario que de la configuración manual. Eso cambia el trabajo del anunciante de raíz.
¿Dónde aparecen ahora los anuncios en Google Ads?
Los anuncios se integran dentro de los AI Overviews, las respuestas automáticas que Google construye ante consultas complejas. En lugar de una lista de enlaces, el buscador genera una respuesta más completa e inserta publicidad cuando la considera relevante.
Las marcas pueden aparecer en etapas más tempranas del proceso de decisión, cuando el usuario todavía está explorando opciones y no sabe exactamente qué quiere comprar. La publicidad deja de competir solo en el momento de búsqueda directa y pasa a formar parte de una conversación más amplia.
Google también genera imágenes y videos automáticamente a través de Asset Studio, con sus modelos Veo y Nano Banana. Las piezas se adaptan a distintos contextos sin intervención manual constante.
¿Qué tiene que hacer ahora el anunciante?
Performance Max y AI Max distribuyen el presupuesto entre búsqueda, video, mapas y correo de forma autónoma. Según el blog oficial de Google, AI Max desbloquea miles de millones de nuevas búsquedas a las que los anunciantes no llegaban antes.
El rol del anunciante cambió. Ya no se trata de ajustar cada variable sino de definir objetivos claros y aportar datos de calidad. Cuanto mejores sean las señales que recibe la IA, mejores serán los resultados que genera.
Los anunciantes también pueden establecer restricciones de mensaje para que el copy respete la identidad de la marca, aunque la generación sea automática. Google incorporó paneles que explican en lenguaje accesible por qué el sistema tomó ciertas decisiones.
¿Google va a poner publicidad en Gemini?
En una entrevista con WIRED, Nick Fox, vicepresidente senior de conocimiento e información de Google, fue directo: la empresa no descarta los anuncios en Gemini, aunque por ahora no es la prioridad.
"Esperamos que los aprendizajes que obtenemos de los anuncios en AI Mode se trasladen a lo que queramos hacer en la app de Gemini más adelante", dijo Fox. Por ahora, Google experimenta con publicidad dentro del AI Mode del buscador, donde los usuarios ya están acostumbrados a ver anuncios.
¿Cómo se miden los resultados en el modo IA?
Con la reducción de los sistemas tradicionales de seguimiento, Google avanzó hacia modelos predictivos que estiman el impacto real de las campañas más allá del clic inmediato.
El foco se desplazó de la conversión puntual al valor a largo plazo del cliente. Las campañas se evalúan por su capacidad de influir en distintas etapas del proceso de compra, no solo en el momento final.
Las marcas que no ajusten su estrategia a Google Ads en modo IA quedarán fuera de los momentos más tempranos del proceso de compra, cuando el usuario todavía está explorando y las decisiones aún no están tomadas.
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