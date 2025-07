10 ventajas que Victoria Villarruel mantiene hoy sobre Javier Milei

Veamos 10 ventajas que Villarruel tiene hoy sobre Milei

1-No está afectada en casos de corrupción como el “valijagate” o “$LIBRA”.

Ambos escándalos se tramitan en la justicia de Argentina y Estados Unidos.

El de las cripto monedas no para de sumar damnificados de todo el mundo.

Mientras el presidente trata de contener los cuestionamientos sobre su transparencia, su compañera de fórmula se mantiene al margen y observa en silencio el desgaste del titular de la Casa Rosada.

image.png Hayden Davis y Javier Milei: el caso $LIBRA no para de darle malas noticias a la Casa Rosada

2-Victoria lo “corre por derecha” a Milei

Le recuerda que su ministra de Seguridad fue parte de la Juventud Peronista en los violentos años 70.

Se trata del mismo argumento que utilizó en el debate de Santiago del Estero el actual Jefe de Estado quien trató a Bullrich de “montonera asesina ” que ponía bombas en los jardines de infantes.

La Libertad Avanza se siente cómoda en la “batalla cultural” cuando combate a los “populismos”. Pero, cuando los cuestionamientos vienen desde un sector aún más conservador que el propio sus dirigentes lucen desorientados.

image.png

3-La oratoria de la vice es mejor que la de Javier

Villarruel suele mantener la calma y se muestra inteligente en los cruces tanto en vivo como en las redes sociales.

Milei se desborda con gran facilidad inclusive cuando es “entrevistado” por periodistas afines con su línea ideológica o beneficiados por la generosa pauta publicitaria nacional (que nunca se cortó).

Milei no puede dar conferencias de prensa ni entrevistas a medios que sean críticos. Se da la paradoja de que llegó al poder "cruzando espadas" en los sets televisivos pero hoy le huye sistemáticamente a ese tipo de confrontaciones.

MILEI ESTALLÓ CONTRA PERIODISTAS ENSOBRADOS

4-Victoria no está en guerra con la prensa

A diferencia el primer mandatario, su compañera de binomio mantiene buena relación con el Cìrculo Rojo y los principales medios de comunicación de la Argentina.

Milei ingresó en una suerte de "guerra santa" contra los periodistas que resulta muy difícil de entender ya que se gana enemigos y no se notan grandes beneficios por su radicalizada postura.

image.png

5-La visión "soberanista" de Villarruel se acerca a la de Trump, Meloni y Orbán

A diferencia de Milei, que es un globalista y defiende a enemigos de Washington como China, Victoria reivindica el trabajo nacional y la industria local.

En materia de producción, Villarruel plantea el desarrollo vernáculo y no una economía que privilegie las importaciones y genere déficit en la balanza comercial.

image.png Javier Milei y Xi Jinping, presidente de China

6-Victoria tiene el voto de la familia militar, casi un millón de personas

Si sumamos a los grupos familiares de los efectivos del Ejército, la Armada, la Aeronáutica, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal llegaríamos a esos guarismos.

En los chats de uniformados (ya que los miembros de las fuerzas no pueden expresar su convicción política en público) el porcentaje de apoyo a Villarruel es demoledor.

En agosto de 2024 hubo cortocircuito a partir de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas donde Milei dio un discurso y Villarruel no fue invitada.

Dijeron desde su entorno:

Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad

image.png Victoria Villarruel en Avenida del Libertador, el 9 de Julio de 2024

7-Su vida privada es más ordenada que la del primer mandatario

Se mueve sin escándalos y sin dar demasiados detalles.

Su padre fue un héroe de Malvinas que combatió en las islas como segundo jefe de Aldo Rico y su abuelo fue un conocido historiador castrense.

Por el contrario, Milei llama “progenitores” a sus padres y mantiene una relación complicada con un papá que, según el mismo ha reconocido, solía castigarlo físicamente.

Sus relaciones con Fátima Flórez y Amalia González fueron muy mediáticas pero no llegaron a buen puerto.

image.png Fátima Flórez, Javier Milei y Amalia Gonzàlez

8-Villarruel aprovechó la caída de Ariel Lijo



Tras un año de derrotas, la elección de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema terminó naufragando,

Villarruel criticó con severidad que el oficialismo postulara al juez federal para el máximo tribunal de justicia.

Mi opinión respecto de Lijo es pública. La he expresado. No estoy de acuerdo con la candidatura. Por razones prácticas, está remplazando a una mujer. Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra. Mi opinión respecto de Lijo es pública. La he expresado. No estoy de acuerdo con la candidatura. Por razones prácticas, está remplazando a una mujer. Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra.

image.png Victoria Villarruel y Ariel Lijo

9-La vicepresidenta cuida las formas y la institucionalidad

Milei se mostró grosero en la última asamblea legislativa. Jamás se había visto un acto de tanta descortesía entre miembros de un mismo binomio.

Sobre el final de su alocución, en medio de los aplausos, Villarruel intentó dar por finalizada la sesión.

Sin embargo, el Presidente la frenó. "No terminé", le dijo. "Ah, perdón, perdón", respondió ella y el mandatario volvió a corregirla: "No te apures".

Además, no la saludó ni le tendió la mano en ocasión del Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Victoria presidió los actos del 20 de junio en Rosario y del 9 de Julio en Tucumán y se preguntó desafiante: “¿en qué otro lugar se podría estar?”

MEADA TOTAL DE MILEI A VILLARUEL

Milei estaba cerrando la asamblea con UNA MULTITUD OVACIONANDOLO, KUKARUEL quiso OPACARLO pero el Javo METIÓ LA MEJOR DOMA DEL AÑO

"No terminé, no terminé. Digo, NO TE APURES"



Milei estaba cerrando la asamblea con UNA MULTITUD OVACIONANDOLO, KUKARUEL quiso OPACARLO pero el Javo METIÓ LA MEJOR DOMA DEL AÑO



"No terminé, no terminé. Digo, NO TE APURES" pic.twitter.com/e1W9hgXS6p — Fran Fijap (@FranFijap) March 2, 2025

10-La victimización a la que es sometida genera solidaridad de los terceros

En una entrevista en La Nación+, Milei dijo que la vicepresidenta “no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones” del Gobierno nacional y que el diálogo entre ambos es meramente “institucional”. Además, supone que Villarruel “está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Conclusión: Javier Milei ve en Villarruel una posible rival muy incómoda para las presidenciales de 2027. Desde un sitial mucho menos relevante que Balcarce 50, Victoria supo dar sus propias batallas y mantenerse como una de las 3 ó 4 figuras más apreciadas de la política argentina. Conclusión: Javier Milei ve en Villarruel una posible rival muy incómoda para las presidenciales de 2027. Desde un sitial mucho menos relevante que Balcarce 50, Victoria supo dar sus propias batallas y mantenerse como una de las 3 ó 4 figuras más apreciadas de la política argentina.

Lo hizo, contra viento y marea.