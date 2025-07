Temor total en Racing de Gustavo Costas por lo que hizo Juan Nardoni

En el mismo posteo, le agradeció a Gustavo Costas y sus (ahora) ex compañeros del club de Avellaneda.

Ahora bien, algo que llamó la atención (y ESPN lo hizo saber) fue los jugadores de la Academia que le pusieron like a lo que publicó el ex All Boys.

Adrián Balboa y Agustín Almendra son dos de los futbolistas que le pusieron "me gusta" a la publicación, pero el que más llamó la atención, fue Juan Nardoni.

Rápidamente comenzó el debate en redes, en base a estos "likes", si era en coincidencia a lo que Salas dijo sobre Diego Milito y la dirigencia o si era en agradecimiento acerca de lo que dijo sobre ellos.

En cuanto al ex volante de Colón de Santa Fé, es importante mencionar que la decisión es no dejarlo ir, por lo menos en este mercado de pases.

Tiene 22 años y contrato con el club hasta diciembre de 2028. Además, su cláusula de salida es de 22 millones de euros.

En cuanto al mercado de pases, los refuerzos de la Academia son: Alan Forneris, Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres. La intención es, además, incorporar un marcador central.

El club de Avellaneda debutará en el Torneo Clausura el próximo sábado 12 de julio desde las 20:45 horas.

El gran objetivo, igualmente, es la Copa Libertadores. Ya están en octavos de final y jugarán en dicha instancia ante Peñarol de Uruguay el 12 y 19 de agosto.

Luego de la salida de Salas, se deberán calmar las aguas para que Costas vuelva a convencer al plantel de que están para cosas grandes.

