Racing Club decidió que Luciano Vietto no continúe en la institución tras el vencimiento de su contrato el pasado 31 de diciembre de 2025. Desde ESPN señalaron que San Lorenzo de Almagro estaría próximo a enviar una oferta formal por el futbolista de 32 años, aunque deberá moverse con cautela.
PERO, ¿LO QUIERE AYUDE?
Se fue pésimo de Racing y San Lorenzo acelera por él: "Oferta formal"
Uno de los jugadores que se fue en conflicto con Racing podría reforzar a San Lorenzo y en ESPN ya hablan de oferta formal.
El Ciclón ya incorporó a varios jugadores y logró levantar oficialmente las inhibiciones, por lo que se encuentra de lleno en el mercado de pases, un escenario que hasta hace pocas semanas parecía impensado.
Luciano Vietto: ¿de Racing a San Lorenzo?
El 31 de diciembre de 2025 se venció el contrato de Luciano Vietto en Racing Club y, pese a que el jugador tenía intenciones de continuar, la Comisión Directiva encabezada por Diego Milito decidió no renovarle el vínculo.
Lejos de mantenerse en silencio, el futbolista apuntó contra la dirigencia días después de su salida. “Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo”, expresó. Luego agregó: “Se dice que no acepté una rebaja ni un contrato por productividad, pero no recibí ninguna oferta”.
En relación a Gustavo Costas, Vietto fue contundente: “No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho participar de su ideología”.
Tras quedar libre, el delantero comenzó a sonar en distintos clubes y uno de los que aparece como interesado es San Lorenzo de Almagro. El periodista de ESPN Leandro Alves aseguró que el Ciclón le realizará una oferta formal, aunque todo indica que en una primera instancia sería rechazada.
De todos modos, el periodista partidario Pablo Lafourcade aportó otra mirada. En uno de sus videos de YouTube afirmó: “Vietto no está cerrado porque todavía no habló con el técnico. A Damián Ayude no termina de cerrarle y si viene va a ser uno de los mejores tres pagos del plantel, aunque se baje el sueldo que ganaba en Racing. No es la primera opción de Ayude, si bien no lo descartó, está en veremos”.
San Lorenzo y Racing y el Torneo Apertura
Tanto San Lorenzo como Racing Club se preparan para iniciar su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El Ciclón lo hará este viernes 23 de enero, cuando reciba a Lanús en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 horas. A excepción de Elías Báez, Damián Ayude podrá contar con la base del equipo del campeonato anterior.
La Academia, en tanto, debutará el sábado 24 de enero como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 19:30 horas. Gustavo Costas tendrá a disposición a sus refuerzos, Matko Miljevic y Valentín Carboni.
