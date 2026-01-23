Se fue pésimo de Racing y San Lorenzo acelera por él: "Oferta formal"

Tras quedar libre, el delantero comenzó a sonar en distintos clubes y uno de los que aparece como interesado es San Lorenzo de Almagro. El periodista de ESPN Leandro Alves aseguró que el Ciclón le realizará una oferta formal, aunque todo indica que en una primera instancia sería rechazada.

image

De todos modos, el periodista partidario Pablo Lafourcade aportó otra mirada. En uno de sus videos de YouTube afirmó: “Vietto no está cerrado porque todavía no habló con el técnico. A Damián Ayude no termina de cerrarle y si viene va a ser uno de los mejores tres pagos del plantel, aunque se baje el sueldo que ganaba en Racing. No es la primera opción de Ayude, si bien no lo descartó, está en veremos”.

San Lorenzo y Racing y el Torneo Apertura

Tanto San Lorenzo como Racing Club se preparan para iniciar su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Ciclón lo hará este viernes 23 de enero, cuando reciba a Lanús en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 horas. A excepción de Elías Báez, Damián Ayude podrá contar con la base del equipo del campeonato anterior.

La Academia, en tanto, debutará el sábado 24 de enero como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 19:30 horas. Gustavo Costas tendrá a disposición a sus refuerzos, Matko Miljevic y Valentín Carboni.

