Vaca Muerta: Tras salir del proyecto Argentina LNG, Shell evalúa abandonar la 'joya'

Shell siguió los pasos de Oil y también elevó el precios de sus combustibles.

Shell ingresó a Vaca Muerta en 2012 y, desde entonces, amplió su presencia con cuatro bloques donde posee mayoría accionaria y opera, además de participaciones minoritarias en otros tres bloques de YPF.

En 2024, la producción de Shell en el país promedió 15.610 barriles diarios, según su informe anual más reciente. La compañía asegura que en la actualidad produce 45.000 barriles diarios en promedio. Mientras tanto, recientemente se conoció que la "cuna" de Vaca Muerta, Loma Campana, operada por YPF y Chevron, alcanzó un récord histórico al superar los 100.000 barriles diarios de petróleo, posicionándose como el bloque más productivo de Argentina y el primero en Vaca Muerta en cruzar esa cifra.

Desde la designación de Wael Sawan como presidente ejecutivo en 2023, Shell vendió diversos activos, tras recibir el mandato de mejorar el desempeño luego de resultados desfavorables en su transición del petróleo a las energías renovables.

A fines de diciembre la empresa había anunciado su retirada del proyecto Argentina LNG, del que llegó a tener una participación de 50%.

Esta semana, 'Reuters' indicó que Shell planea retirarse del yacimiento petrolífero Al Omar en Siria. La semana anterior, que analiza alternativas para desprenderse de su participación en LNG Canadá. Con ello, una eventual salida de Vaca Muerta no sería una estrategia aislada.

La salida de Shell de Argentina LNG

En diciembre de 2025, Shell ya había anunciado su retirada de Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que lidera YPF y busca generar US$ 15.000 millones al año.

La decisión de la empresa -que se había incorporado al proyecto tras la salida de la malaya Petronas- tuvo fuertes repercusiones, aunque en su comunicado Shell buscó bajar el tono.

"Shell decidió no avanzar con la fase inicial del proyecto. Había participado inicialmente solo en la etapa de pre-FEED (una fase inicial para evaluar las condiciones de sustentabilidad de un proyecto)", aclaró la empresa a fines de año y agregó que "continúa analizando opciones de expansión junto a YPF para Argentina LNG”.

horacio-marin-tecpetrol-ypf.webp "Si no es Shell será otra compañía, la vida es así", dijo Horacio Marín, presidente de YPF.

La presión de YPF para avanzar con el proyecto y la incorporación de dos nuevos socios, la italiana ENI y Adnoc, de Arabia Saudita, para adelantar los plazos de exportaciones, habrían contribuido a la decisión de Shell.

Ya en noviembre, el CEO de YPF, Horacio Marín, había anticipado en Forbes Energy Summit: "Estamos trabajando para cerrar el acuerdo, pero si no es Shell será otra compañía, la vida es así".

MidOcean Energy LLC -en la que tiene inversiones Saudi Aramco- está en conversaciones para unirse al proyecto de gas natural licuado emblemático de Argentina, según personas familiarizadas con el asunto le dijeron a la agencia de noticias 'Bloomberg'.

Aunque las conversaciones están en una etapa temprana, Javier Milei se reunió con ejecutivos en la empresa la semana pasada en Buenos Aires, según informó Bloomberg. Sin embargo, MidOcean aún podría retirarse del proyecto, dijeron las mismas fuentes.

