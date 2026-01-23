La fuerte decisión que tomó Independiente Rivadavia con Sebastián Villa

Dentro del mundo River también se generaron debates constantes en torno a la moralidad, a raíz de las distintas causas por violencia de género que involucraron al delantero. Tal vez desde ese lugar pueda explicarse la falta de pronunciamientos oficiales por parte del club.

Por último, estuvo la negociación entre las instituciones. River realizó una oferta que fue considerada irrisoria por Independiente Rivadavia y, ante esa postura, desde el Millonario se plantaron. Finalmente, desde ambos lados dieron por finalizadas las negociaciones

La decisión de Independiente Rivadavia

Por el momento no está confirmado cuál será el futuro de Sebastián Villa, aunque todo indica que continuará un tiempo más en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El periodista colombiano especializado en mercado de pases, Pipe Sierra, dejó en claro el acuerdo al que llegaron el club y el futbolista. “Hoy (ayer 22 de enero) vuelve Sebastián Villa (29) a Mendoza y estará de nuevo en la concentración de Independiente Rivadavia. Con el extremo establecieron una cláusula de salida de 6M$ a partir de junio de 2026. Si antes llega un interesado, deberá ofertar una cifra superior a la establecida”, expresó.

En limpio, si a partir de junio de este año algún club abona los seis millones de dólares estipulados, se quedará con el futbolista. En caso de que algún equipo pretenda llevárselo en este mercado de pases —algo que por el momento parece poco probable— deberá presentar una oferta superior a la fijada en la cláusula.

Cabe remarcar que la Lepra mendocina disputará la Copa Libertadores este año, por lo que el rendimiento del delantero colombiano en esa competencia podría convertirse en una vidriera importante para su futuro.

En cuanto al club, ha sido un mercado de pases movido en donde incorporó pero también perdió una buena cantidad de jugadores.

Altas: Emanuel López Riga, Diego Crego, Stefano Moreyra, Santiago Cena, Ramiro Macagno, José Florentín, Juan Manuel Elordi, Kevin Vázquez, Bautista Dadín, Nahuel Arena, Rodrigo Atencio.

Bajas: Luciano Abecasis, Diego Tonetto, Gonzalo Marinelli, Agustín Lastra, Santiago Flores, Pedro Souto, Thomas Ortega, Tomás Muro, Ezequiel Centurión, Maximiliano Amarfil, Laureano Rodríguez, Juan Ignacio Barbieri, Matías Bergara, Santiago Muñoz, Matías Valenti, Mauricio Cardillo, Nicolás Retamar.

Regresos: Gonzalo Ríos, Iván Valdez

