El cáncer de colon es ahora el más mortal en jóvenes y desconcierta a los expertos

Los expertos examinaron los cambios en la mortalidad por cáncer en EE. UU. para las 5 principales muertes relacionadas con el cáncer en jóvenes durante las últimas 3 décadas.

Aumentan muertes por cáncer de colon en menores de 50 años

El estudio halló que, la mortalidad ha disminuido en cada una de las principales causas de muerte por cáncer en jóvenes en Estados Unidos.

Entre las 5 causas principales de muerte por cáncer, la disminución anual media desde 2014 hasta 2023 fue del 0,3 %.

El cáncer colorrectal, o cáncer de colon, fue la excepción.

Los datos muestran que, la disminución anual de muerte para el cáncer cerebral fue del 1,4 %; para el cáncer de mama, del 2,3 %; para la leucemia; y para el cáncer de pulmón del 5,7 %.

Solo la mortalidad por cáncer colorrectal aumentó un 1,1 % anualmente desde 2005, pasando del quinto lugar más común entre 1990 y 1994 a la muerte por cáncer más común en 2023.

The Wall Street Journal (WSJ) precisa que, unas 3.905 personas de entre 20 y 49 años murieron de cáncer colorrectal en 2023, según las estadísticas de la Sociedad del Cáncer, en comparación con 3.809 de cáncer de mama y 2.086 de cáncer de cerebro y otros cánceres del sistema nervioso.

"Esto es absolutamente desconcertante", dijo a WSJ, el Dr. Madappa Kundranda , jefe de la división de medicina oncológica del Banner MD Anderson Cancer Center en Phoenix, que no participó en la investigación.

Según los autores del estudio, estos hallazgos, anticipan las proyecciones de que el cáncer colorrectal lideraría las muertes por cáncer en los menores de 50 años para 2040.

dolor de estomago cancer de colon.jpg Conocer los síntomas del cáncer de colon aumenta las posibilidades de un diagnóstico a tiempo.

Síntomas del cáncer de colon

Ante este panorama, los investigadores han destacado que, dado que 3 de cada 4 pacientes menores de 50 años son diagnosticados con cáncer colorrectal avanzado, es importante educar a los médicos y al público sobre los síntomas de alerta.

Los síntomas del cáncer de colon son:

Cambios persistentes en los hábitos intestinales /diarrea o estreñimiento)

Heces muy delgadas

Sangre en las heces

Dolor o calambres abdominales que no desaparecen

Sensación de vaciamiento incompleto

Fatiga y debilidad

Pérdida de peso sin razón aparente

Detección temprana del cáncer de colon

Los investigadores también destacaron la necesidad de una detección de la enfermedad a tiempo con exámenes como la colonoscopia.

"La detección antes de los 50 años de edad se ha asociado tanto con el diagnóstico temprano como con la reducción de la incidencia y la mortalidad, y se recomienda comenzar a los 45 años para personas con riesgo promedio y antes para personas con antecedentes genéticos o familiares que aumentan el riesgo", indicaron.

Aunque hubo limitaciones, los autores concluyeron que el estudio "identifica una necesidad urgente de prevención y detección temprana del cáncer colorrectal en adultos más jóvenes".

El estudio aparece en JAMA.

--------

Más noticias en Urgente24

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo