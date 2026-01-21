Durante las últimas semanas uno de los apellidos que generó más ruido en el mercado de pases fue Sebastián Villa, sobre todo porque se lo vinculó fuertemente a River. La realidad es que el Millonario no avanzó por el colombiano y todo quedó en la nada. Ahora el que habló y dio precisiones fue Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza.
SIN VUELTAS
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
El presidente de Independiente Rivadavia confirmó qué sucederá con Sebastián Villa luego de las charlas con River.
Hay que decir que del lado de River absolutamente nadie se refirió de manera oficial y en on sobre la posibilidad de que Sebastián Villa llegue al equipo que conduce Marcelo Gallardo. Las noticias salieron principalmente de la provincia de Mendoza y del propio jugador, que indicó abiertamente su deseo de ponerse la camiseta de La Banda.
Hace algunos días Daniel Vila indicó que mantuvo charlas con River por el traspaso de Sebastián Villa, pero que luego de haber pasado la cotización del jugador no obtuvo un nuevo llamado del Millonario. Ahora el presidente de Independiente Rivadavia indicó que la posibilidad de que el colombiano de mude a Núñez quedó absolutamente descartada.
Sebastián Villa no llegará a River
“Lo de River está terminado. Estirarlo no era bueno para nadie por eso terminamos las conversaciones”, sentenció el empresario, quien también quiso dejar en claro que la cotización de Villa que trascendió, superior a los 10 millones de dólares, no era en realidad lo que pedía Independiente Rivadavia y todo se trató de trascendidos periodísticos.
“Hubo mucho manoseo en redes sobre todo, por eso el dijimos a Sebastián que se quedara en Colombia hasta tener más claro su futuro. Nunca existió la cifra 12 millones de dólares. No sé por qué, pero se instaló en las redes. Hubo conversaciones con River y en el último minuto, después de varias semanas en las que estuvieron haciendo el análisis en esa institución colega, decidieron no avanzar en la negociación y ahí terminamos”, sentenció en Picado TV.
De esta manera la novela que involucró a River y Sebastián Villa quedó absolutamente terminada y ahora todo parece indicar que el colombiano seguirá al menos seis meses más en Independiente Rivadavia de Mendoza, a menos que en los próximos días llegue una oferta importante del exterior por un monto que deberá rondar los 6 millones de dólares limpios.
