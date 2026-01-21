Pensando en el Mundial 2026: las 5 atracciones de Atlanta para no perderse

Ubicado en pleno downtown de Atlanta, a pocos minutos del Mercedes-Benz Stadium y del resto del circuito turístico, el acuario abre los 365 días del año y suele ser una de las paradas más elegidas por quienes visitan la ciudad en eventos deportivos de gran escala. Las entradas con fecha fija parten desde US$54,99, mientras que los pases flexibles rondan los US$67,99. También ofrece membresías anuales desde US$110, pensadas para quienes planean regresar o permanecer varios días en la ciudad.

World of Coca-Cola

El World of Coca-Cola es uno de los espacios más visitados de la ciudad y una parada casi obligatoria para entender por qué Atlanta es mucho más que una sede deportiva. El museo recorre la historia de la marca nacida en la ciudad en 1886, combinando patrimonio industrial, cultura pop y experiencias interactivas. No es casual que haya sido nominado como Mejor Museo de Cultura Pop de Estados Unidos, reflejo de su peso simbólico dentro y fuera del país.

El recorrido incluye exhibiciones como Coca-Cola Stories, con cientos de objetos históricos, publicidades clásicas y recreaciones inmersivas; The Vault of the Secret Formula, que juega con el mito de la receta original; y Beverage Lab, un espacio interactivo donde los visitantes pueden experimentar con sabores, conocer el proceso creativo detrás de nuevas bebidas e incluso probar productos históricos como la polémica ‘New Coke’ de los años 80. A esto se suma The Studios, la nueva muestra interactiva que explora la influencia de Coca-Cola en el arte, la música, la moda, el deporte y el entretenimiento, con herramientas para crear piezas digitales propias.

El museo abre de 10 a 18 horas y la visita promedio dura entre una hora y media y dos horas, ideal para combinar con otras atracciones del downtown. La entrada general cuesta entre US$19 y US$30, según edad y temporada, mientras que los tours guiados (que incluyen acceso preferencial y experiencias exclusivas) parten desde US$45. También cuenta con tienda oficial y espacios pensados para fotos, lo que lo convierte en una de las visitas más completas para turistas internacionales.

El legado de Martin Luther King Jr. en Atlanta

Atlanta es inseparable de la figura de Martin Luther King Jr., nacido en la ciudad y convertido en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Su legado se preserva a través del Martin Luther King Jr. National Historical Park, un distrito histórico protegido que reúne varios de los espacios clave de su vida personal, religiosa y política, todos ubicados en el mismo barrio.

El parque nacional integra la casa natal de Martin Luther King Jr., situada sobre Auburn Avenue, donde nació en 1929 y pasó sus primeros años; la Ebenezer Baptist Church, la iglesia donde fue pastor junto a su padre y desde donde se gestó gran parte de su liderazgo social; y The King Center, complejo fundado por Coretta Scott King, que alberga su tumba y funciona como centro de memoria, educación y reflexión sobre los derechos civiles. Estos espacios no forman un museo único cerrado, sino un recorrido urbano que se transita a pie y permite comprender el contexto histórico del sur de Estados Unidos durante la segregación racial.

Además del acceso libre a varios de estos sitios, Atlanta ofrece recorridos guiados a pie por el distrito histórico de Martin Luther King, muy elegidos por visitantes internacionales. Estos tours profundizan en su biografía, el movimiento por los derechos civiles y el impacto político y cultural de su figura, y suelen contratarse a través de plataformas como GetYourGuide, Viator o Civitatis. Los precios oscilan entre US$25 y US$55, según la duración y el enfoque del recorrido. Es una visita fundamental para entender la identidad profunda de la ciudad y uno de los puntos culturales más significativos de Atlanta, más allá del deporte y el Mundial.

Chick-fil-A College Football Hall of Fame

El Chick-fil-A College Football Hall of Fame es una de las atracciones deportivas más importantes de la ciudad y una visita clave para entender el peso cultural del fútbol universitario en Estados Unidos. Fundado en 1951 por la National Football Foundation y relocalizado en Atlanta en 2014, el museo rinde homenaje a los grandes jugadores y entrenadores del deporte amateur, un semillero histórico de la NFL y parte central de la identidad deportiva del país.

El espacio ocupa 95.000 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, e incluye más de 50 exhibiciones interactivas. Entre sus puntos más destacados se encuentran un campo indoor de 45 yardas, donde los visitantes pueden lanzar, patear o correr rutas, y una impactante pared de más de 750 cascos que representan a universidades de todo Estados Unidos. A lo largo del recorrido se repasa la historia del college football desde su primer partido en 1869 hasta los jugadores y entrenadores más recientes incorporados al Salón de la Fama, un grupo extremadamente selecto si se considera que más de cinco millones de personas han jugado o dirigido el deporte y menos de 1.300 fueron distinguidas.

Ubicado en pleno distrito turístico de Atlanta, a pasos del Georgia Aquarium y del World of Coca-Cola, el museo abre de miércoles a lunes, de 10 a 17, y permanece cerrado los martes. La entrada general cuesta US$38 para adultos, US$27 para niños de 3 a 12 años, y US$33 para estudiantes y mayores de 65 años, con ingreso gratuito para personal militar activo y veteranos con identificación. Por su escala, nivel de interacción y cercanía con el estadio mundialista, es una parada ideal para quienes visiten la ciudad en clave deportiva durante el Mundial 2026.

Illuminarium Atlanta

El Illuminarium Atlanta es una de las propuestas más innovadoras de la ciudad y redefine el concepto de museo y entretenimiento a través de experiencias inmersivas en 360 grados. El espacio combina proyección láser 4K, sonido tridimensional, vibración en el suelo y estímulos sensoriales como aromas, creando entornos que envuelven por completo al visitante y lo colocan dentro de cada historia. Es una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto al circuito turístico tradicional.

El Day Pass permite acceder a más de una experiencia en el mismo día y tiene un valor aproximado de US$35 (o US$30 en modalidad grupal). Entre las propuestas más destacadas se encuentra Amplified, una experiencia desarrollada junto a Rolling Stone que recorre los momentos más icónicos de la historia del rock. A través de más de 1.000 fotografías, 200 videos y 1.300 tapas históricas de la revista, el recorrido pone al visitante en el centro de recitales legendarios y escenas clave de la cultura musical contemporánea, con una narrativa audiovisual de alto impacto.

Además, Illuminarium ofrece Wild, un safari inmersivo que transporta al público a paisajes africanos mediante imágenes en ultra alta definición, sonido 3D y estímulos sensoriales que recrean la experiencia de estar en plena sabana; y Space, un viaje sensorial por la Luna y el espacio profundo, que incluye recorridos por nebulosas, anillos de Saturno y visualizaciones inspiradas en los descubrimientos del telescopio James Webb. Por su enfoque tecnológico y su carácter experiencial, Illuminarium se posiciona como una de las visitas más originales para quienes recorran Atlanta durante el Mundial 2026.

