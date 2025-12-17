Atlanta aparece en el radar futbolero por un motivo concreto: podría recibir a la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026. Si Argentina avanza como primera de su grupo y supera el partido de dieciseisavos, el cruce de octavos se jugaría el martes 7 de julio, a las 13 horas locales, en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios más modernos y emblemáticos del torneo.
POSTAL DE LA CIUDAD
Así es el Georgia Aquarium de Atlanta, uno de los acuarios más grandes del mundo
Atlanta alberga uno de los acuarios más grandes del mundo y podría ser sede de la Selección argentina en octavos del Mundial 2026 si avanza como líder de grupo.
Pero Atlanta no es solo fútbol. La ciudad es uno de los grandes polos culturales y turísticos del sur de Estados Unidos: aquí se encuentra el World of Coca-Cola, museo y sede histórica de la compañía nacida en la ciudad, y también el legado de Martin Luther King Jr., nacido en Atlanta y figura central del movimiento por los derechos civiles, cuyo barrio y centro memorial forman parte del recorrido urbano. En ese mismo entramado cultural, a pocos minutos del estadio mundialista, se alza una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad: el Georgia Aquarium, uno de los acuarios más grandes del mundo y una visita obligada para quienes lleguen en clave deportiva o turística.
Con una propuesta que combina impacto visual, educación y conservación marina, el acuario se convirtió en un verdadero símbolo de Atlanta. En un posible escenario mundialista, es uno de esos espacios que concentran la identidad de la ciudad y ofrecen una experiencia distinta para los visitantes que siguen el torneo más allá de los 90 minutos.
Un gigante bajo techo
El Georgia Aquarium alberga más de 41 millones y medio de litros de agua y es el acuario más grande del hemisferio occidental. En su interior conviven más de 500 especies y miles de animales marinos, desde leones marinos (reconocidos en argentina como lobos marinos, aunque no sea el término correcto en español para estos mamíferos) y nutrias, hasta belugas y mantarrayas gigantes. Su tanque principal, Ocean Voyager, es uno de los hábitats artificiales más grandes jamás construidos.
El acuario es además uno de los cinco en todo el mundo y el único en Estados Unidos que alberga tiburones ballena, que, pese a su nombre, no son ballenas sino peces, los más grandes del planeta. Desde su apertura en 2005, el Georgia Aquarium recibió a más de 20 millones de visitantes y se consolidó como una referencia internacional tanto por su escala como por su enfoque educativo y científico.
Conservación, rescate y educación
Más allá del espectáculo, el acuario cumple un rol activo en la conservación de la vida marina. En un contexto global donde este tipo de espacios suele ser cuestionado (especialmente tras el impacto del documental Blackfish, que puso en jaque las prácticas de parques como SeaWorld y la historia de la orca Tilikum), el Georgia Aquarium sostiene un enfoque centrado en el rescate, la rehabilitación y la investigación científica.
Participa en programas de rescate y atención de leones marinos de California que llegan a las costas en estado crítico, debilitados por la falta de alimento en su hábitat natural, así como en el rescate de crías de nutrias marinas del sur encontradas varadas en las costas de Alaska y California. Algunos de estos animales, que no pueden ser reintroducidos en el océano, pasan a formar parte del cuidado permanente del acuario.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del tiburón ballena Taroko, rescatado en Asia y convertido durante casi dos décadas en uno de los grandes símbolos del Georgia Aquarium. Su historia permitió avanzar en el conocimiento científico sobre una especie considerada vulnerable y reforzó el perfil del acuario como centro de investigación, monitoreo y cuidado animal.
Entradas y precios
El Georgia Aquarium está abierto los 365 días del año y ofrece distintos tipos de entradas. Los tickets con fecha fija parten desde los 54,99 dólares, mientras que las entradas flexibles o Anytime rondan los 67,99 dólares. También existe el Aqua Pass, que permite visitas ilimitadas durante el año, y membresías anuales desde 110 dólares, pensadas para quienes planean regresar más de una vez.
La entrada general incluye el acceso a todas las galerías y a presentaciones de delfines y leones marinos, con reserva previa según disponibilidad. Además, hay pases combinados con otras atracciones de la ciudad, como el World of Coca-Cola, una opción muy elegida por turistas.
Cómo llegar
El Georgia Aquarium se encuentra en el centro de Atlanta, dentro del Pemberton Place, a pocos minutos del Mercedes-Benz Stadium. Se puede llegar fácilmente caminando desde otras atracciones del downtown o utilizando el transporte público de la ciudad, MARTA (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority), que conecta la zona con distintas líneas de metro y autobuses.
Si el camino mundialista lleva a la Selección argentina hasta Atlanta, el Georgia Aquarium será mucho más que un paseo turístico: será parte del paisaje de una ciudad que podría vivir un cruce decisivo del torneo entre fútbol, ocio y cultura urbana.
