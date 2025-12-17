Así es el Georgia Aquarium de Atlanta, uno de los acuarios más grandes del mundo

_ El Ocean Voyager, la pecera más emblemática del Georgia Aquarium, alberga algunas de las especies marinas más grandes del mundo.

Conservación, rescate y educación

Más allá del espectáculo, el acuario cumple un rol activo en la conservación de la vida marina. En un contexto global donde este tipo de espacios suele ser cuestionado (especialmente tras el impacto del documental Blackfish, que puso en jaque las prácticas de parques como SeaWorld y la historia de la orca Tilikum), el Georgia Aquarium sostiene un enfoque centrado en el rescate, la rehabilitación y la investigación científica.

Participa en programas de rescate y atención de leones marinos de California que llegan a las costas en estado crítico, debilitados por la falta de alimento en su hábitat natural, así como en el rescate de crías de nutrias marinas del sur encontradas varadas en las costas de Alaska y California. Algunos de estos animales, que no pueden ser reintroducidos en el océano, pasan a formar parte del cuidado permanente del acuario.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del tiburón ballena Taroko, rescatado en Asia y convertido durante casi dos décadas en uno de los grandes símbolos del Georgia Aquarium. Su historia permitió avanzar en el conocimiento científico sobre una especie considerada vulnerable y reforzó el perfil del acuario como centro de investigación, monitoreo y cuidado animal.

Entradas y precios

El Georgia Aquarium está abierto los 365 días del año y ofrece distintos tipos de entradas. Los tickets con fecha fija parten desde los 54,99 dólares, mientras que las entradas flexibles o Anytime rondan los 67,99 dólares. También existe el Aqua Pass, que permite visitas ilimitadas durante el año, y membresías anuales desde 110 dólares, pensadas para quienes planean regresar más de una vez.

La entrada general incluye el acceso a todas las galerías y a presentaciones de delfines y leones marinos, con reserva previa según disponibilidad. Además, hay pases combinados con otras atracciones de la ciudad, como el World of Coca-Cola, una opción muy elegida por turistas.

... Vista panorámica de Atlanta, con el Georgia Aquarium integrado al corazón cultural y turístico de la ciudad.

Cómo llegar

El Georgia Aquarium se encuentra en el centro de Atlanta, dentro del Pemberton Place, a pocos minutos del Mercedes-Benz Stadium. Se puede llegar fácilmente caminando desde otras atracciones del downtown o utilizando el transporte público de la ciudad, MARTA (Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority), que conecta la zona con distintas líneas de metro y autobuses.

Si el camino mundialista lleva a la Selección argentina hasta Atlanta, el Georgia Aquarium será mucho más que un paseo turístico: será parte del paisaje de una ciudad que podría vivir un cruce decisivo del torneo entre fútbol, ocio y cultura urbana.

