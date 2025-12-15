The Adolphus Hotel, el palacio histórico de Dallas para el Mundial 2026

Por sus habitaciones pasaron presidentes estadounidenses, miembros de la realeza europea y figuras clave del cine, la música y el espectáculo. El Adolphus fue escenario de acuerdos, celebraciones y noches largas, siempre bajo una regla tácita que aún hoy se mantiene: la discreción absoluta. Parte de su mística radica justamente en eso, en las historias que nunca se contaron.

I somehow keep getting blessed with really low hotel prices.



This is in Dallas, at the Adolphus downtown. Didn't even have to pay for an Uber to some of my things because the hotel has their own version.

Renovarse sin perder el alma

El paso del tiempo obligó al Adolphus a transformarse. A fines del siglo XX, una profunda renovación redujo drásticamente el número de habitaciones, combinando antiguas estancias para adaptarlas a los estándares modernos. La más reciente, finalizada entre 2017 y 2018, fue clave para devolverle protagonismo. Hoy cuenta con más de 400 habitaciones, donde el diseño contemporáneo convive con detalles clásicos: molduras restauradas, maderas nobles, textiles sobrios y una sensación constante de historia viva.

El lobby sigue siendo uno de sus espacios más emblemáticos. Allí conviven piezas de arte centenarias, iluminación cuidada y una atmósfera que no se puede fabricar desde cero. No es casual que el edificio esté protegido como Monumento Histórico, sea un Dallas Landmark y forme parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

Servicios pensados para una ciudad que recibe al mundo

Lejos de vivir de su pasado, el Adolphus funciona hoy como un hotel de lujo plenamente actualizado. Cuenta con spa, piscina en la terraza, gimnasio y una oferta gastronómica que es referencia en Dallas. El histórico French Room, símbolo de la alta cocina local durante décadas, se reinventó con una mirada contemporánea y mantiene rituales como el tradicional té de la tarde, uno de los más buscados de la ciudad.

A eso se suman bares, cafeterías y espacios más relajados que conectan al hotel con la vida urbana actual. En cuanto a tarifas, una noche en el Adolphus suele partir desde los 300 dólares, con valores que pueden superar los 600 dólares según categoría de habitación, fechas y eventos especiales como el Mundial. El resultado es un equilibrio poco común: un hotel que conserva su solemnidad sin resultar rígido, capaz de alojar tanto a delegaciones oficiales como a viajeros que buscan experiencia y contexto.

The Adolphus Hotel in Dallas, 1950. Opened on October 5, 1912, built by the founder of the Anheuser-Busch company, Adolphus Busch, in a Beaux Arts style. Still one of the premier hotels in the country. Queen Elizabeth among others stayed here.

Dallas, Mundial y lujo en clave histórica

Con el Mundial 2026 en el horizonte y la Selección Argentina disputando partidos clave en Dallas, el Adolphus aparece como una de las direcciones más emblemáticas para quienes quieran vivir el evento desde otro lugar. No es solo cercanía o comodidad: es la posibilidad de alojarse en un espacio que condensa más de un siglo de historia, poder y representación.

En una ciudad que combina tradición texana con ambición global, el Adolphus sigue cumpliendo su rol original: ser el gran escenario donde Dallas se muestra al mundo. En 2026, mientras el fútbol toma la ciudad, este hotel volverá a hacer lo que mejor sabe: observar, alojar y acompañar los grandes momentos desde su elegancia silenciosa.

