El aroma a madera centenaria y las lámparas de araña doradas reciben a los huéspedes con la misma solemnidad con la que, hace más de un siglo, se daba la bienvenida a reyes, estrellas de Hollywood y diplomáticos de todo el mundo. El Adolphus Hotel, joya histórica de Dallas desde 1912, se prepara ahora para un nuevo capítulo de su larga biografía: convertirse en uno de los refugios más codiciados de la ciudad durante el Mundial 2026.
EMBLEMÁTICO
The Adolphus Hotel, el palacio histórico de Dallas para el Mundial 2026
El Adolphus Hotel combina lujo e historia en Dallas, una de las sedes del Mundial 2026 y ciudad donde jugará la Selección Argentina.
No es solo un hotel, es un testigo privilegiado de épocas doradas. Por sus pasillos pasaron Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe y la reina Isabel II, además de presidentes estadounidenses y figuras clave de la vida política y cultural del siglo XX. Hoy, en el corazón de una Dallas moderna y en constante expansión, el Adolphus mantiene intacto ese espíritu clásico donde el lujo no necesita exageraciones y la historia se percibe en cada detalle.
Con la Selección Argentina disputando dos de sus partidos de la fase de grupos en esta ciudad, el Adolphus se convierte en un protagonista silencioso del torneo. Un oasis de elegancia, tradición y servicio de alto nivel para hinchas y viajeros que buscan el máximo confort en la capital texana. Contar la historia de este hotel es también contar una parte esencial de la historia de Dallas: una ciudad donde, en 2026, el fútbol y el pasado volverán a cruzarse.
Un palacio europeo en el corazón de Texas
La historia del Adolphus empieza mucho antes de que Dallas soñara con rascacielos o eventos globales. Fue Adolphus Busch, fundador de Anheuser-Busch (compañía cervecera), quien a comienzos del siglo XX imaginó levantar en esta ciudad el primer hotel de lujo de inspiración europea. Compró el antiguo Ayuntamiento de Dallas, lo demolió y encargó un edificio Beaux Arts, un estilo arquitectónico de origen francés que privilegia la simetría, la monumentalidad y la ornamentación clásica, pensado para transmitir poder y prestigio. El hotel abrió sus puertas en octubre de 1912 y, durante una década, fue el edificio más alto de Texas. Desde el primer día marcó un estándar inédito de lujo en el sur de Estados Unidos.
A lo largo de los años, el hotel creció, se expandió y se reinventó sin perder su identidad. Vivió la Primera Guerra Mundial, el auge del jazz, la Segunda Guerra y los años dorados del entretenimiento. En las décadas de 1920 y 1930 se convirtió en el epicentro de la vida social de la ciudad, con cenas de gala, orquestas de big band y una intensidad cultural que lo llevó a la primera plana nacional. No era solo un lugar para dormir: era el centro neurálgico de Dallas.
Por sus habitaciones pasaron presidentes estadounidenses, miembros de la realeza europea y figuras clave del cine, la música y el espectáculo. El Adolphus fue escenario de acuerdos, celebraciones y noches largas, siempre bajo una regla tácita que aún hoy se mantiene: la discreción absoluta. Parte de su mística radica justamente en eso, en las historias que nunca se contaron.
Renovarse sin perder el alma
El paso del tiempo obligó al Adolphus a transformarse. A fines del siglo XX, una profunda renovación redujo drásticamente el número de habitaciones, combinando antiguas estancias para adaptarlas a los estándares modernos. La más reciente, finalizada entre 2017 y 2018, fue clave para devolverle protagonismo. Hoy cuenta con más de 400 habitaciones, donde el diseño contemporáneo convive con detalles clásicos: molduras restauradas, maderas nobles, textiles sobrios y una sensación constante de historia viva.
El lobby sigue siendo uno de sus espacios más emblemáticos. Allí conviven piezas de arte centenarias, iluminación cuidada y una atmósfera que no se puede fabricar desde cero. No es casual que el edificio esté protegido como Monumento Histórico, sea un Dallas Landmark y forme parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.
Servicios pensados para una ciudad que recibe al mundo
Lejos de vivir de su pasado, el Adolphus funciona hoy como un hotel de lujo plenamente actualizado. Cuenta con spa, piscina en la terraza, gimnasio y una oferta gastronómica que es referencia en Dallas. El histórico French Room, símbolo de la alta cocina local durante décadas, se reinventó con una mirada contemporánea y mantiene rituales como el tradicional té de la tarde, uno de los más buscados de la ciudad.
A eso se suman bares, cafeterías y espacios más relajados que conectan al hotel con la vida urbana actual. En cuanto a tarifas, una noche en el Adolphus suele partir desde los 300 dólares, con valores que pueden superar los 600 dólares según categoría de habitación, fechas y eventos especiales como el Mundial. El resultado es un equilibrio poco común: un hotel que conserva su solemnidad sin resultar rígido, capaz de alojar tanto a delegaciones oficiales como a viajeros que buscan experiencia y contexto.
Dallas, Mundial y lujo en clave histórica
Con el Mundial 2026 en el horizonte y la Selección Argentina disputando partidos clave en Dallas, el Adolphus aparece como una de las direcciones más emblemáticas para quienes quieran vivir el evento desde otro lugar. No es solo cercanía o comodidad: es la posibilidad de alojarse en un espacio que condensa más de un siglo de historia, poder y representación.
En una ciudad que combina tradición texana con ambición global, el Adolphus sigue cumpliendo su rol original: ser el gran escenario donde Dallas se muestra al mundo. En 2026, mientras el fútbol toma la ciudad, este hotel volverá a hacer lo que mejor sabe: observar, alojar y acompañar los grandes momentos desde su elegancia silenciosa.
