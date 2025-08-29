Mundial 2026: ¿Cómo es el repechaje al que se pueden clasificar Venezuela o Bolivia?

El repechaje mundialista tendrá 6 participantes que pelearán por 2 boletos directos a la Copa del Mundo. Serán 2 representantes de Concacaf, 1 de Conmebol, 1 de África, 1 de Asia y 1 de Oceanía.

Los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA de esos 6 seleccionados clasificarán directamente a las 2 finales por los 2 boletos al Mundial. Los otros 4 se emparejarán en 2 semifinales a partido único (todo el torneo se jugará en Estados Unidos) y los 2 ganadores enfrentarán a los 2 seleccionados de mejor ranking en las 2 finales. El que gane cada una de las finales irá al mundial.

image Venezuela está 7º con 18 puntos y hasta ahora se mete en el repechaje para el Mundial 2026.

Como está todo hasta el momento

Hasta el momento el único clasificado al repechaje es el representante de Oceanía, Nueva Caledonia, que está 152º en el ranking FIFA. Hasta el momento Venezuela se ubica 46 y Bolivia 78º en el ranking, y eso es muy importante para saber si el clasifique entra en semis o final directamente.

Si bien en el resto de los continentes no hay nada definido en algunos las cosas están encaminadas. El que falta mayor tiempo para definir a sus dos clasificados es en Concacaf, donde no podemos mencionar que seleccionados se pueden meter en repechaje porque falta mucho.

Los que están más cerca de definir su clasificado al repechaje además de Conmebol es la AFC de Asia, ya que hay 6 países que pueden obtenerlo. Ellos son Qatar 59º en el ranking FIFA, Emiratos Árabes Unidos 65º, Omán 79º, Arabia Saudita 59º, Irak 58º e Indonesia 118º del ranking. Uno de ellos irá al repechaje.

En cuanto a la ubicación en el ranking todos están por debajo de Venezuela, pero Bolivia tiene solo 2 abajo y 4 arriba, estaría más complicado.

El último continente que está definiendo a su clasificado al repechaje es África. Aunque todavía no se sabe que equipos pueden ser nombramos los 4 que estarían entrando al playoff africano para definir al representante de África. Gabón 80º del ranking, Senegal 18º, Camerún 51º y Namibia 108º son los que podrían entrar en el repechaje, pero puede modificarse todo y ser otro seleccionado. A Venezuela solo lo pasa Senegal y Bolivia tiene 2 arriba y 2 abajo.

Si bien todavía falta, el panorama nos dice que si Venezuela llega al repechaje tiene grandes chances de ser una de las dos selecciones que se metan directamente en una de las finales por el boleto al Mundial, mientras que si lo hace Bolivia es probable que arranque desde semifinales. Lo cierto es que será duro, ya habrá que olvidarse de los fáciles repechajes ante un equipo de Oceanía.

