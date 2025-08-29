Las eliminatorias al Mundial 2026 están viviendo la recta final en la mayoría de los continentes, y eso no solo hace que empiecen a conocerse los clasificados a la cita ecuménica de selecciones, sino también los que se meten en el repechaje por los últimos dos pasajes. En Conmebol Venezuela y Bolivia definirán en esta fecha FIFA quien será el representante de Conmebol.
Mundial 2026: ¿Cómo es el repechaje al que se pueden clasificar Venezuela o Bolivia?
La clasificación al Mundial 2026 tendrá un sistema nuevo de repechaje y le contamos como es ese mini torneo al cual Bolivia o Venezuela pueden meterse.
Venezuela y Bolivia buscan quedarse con el boleto al repechaje
A las Eliminatorias Sudamericanas solo les quedan dos fechas, las cuales se jugarán en esta fecha FIFA de septiembre. Hay dos seleccionados que lucharán por la 7º posición, esa que le entrega el boleto al repechaje, ellas son Venezuela y Bolivia.
La “Vinotinto” está ocupando ese lugar de privilegio con 18 unidades, pero Bolivia le respira en la nuca en la 8º ubicación con 17 puntos, solo uno menos. El que finalice 7º irá como representante de Conmebol al nuevo repechaje que repartirá 2 boletos al Mundial 2026.
A Venezuela le queda jugar con Argentina como visitante y Colombia de local, mientras que Bolivia visitará a Colombia y recibirá a Brasil. Ambos tienen a Colombia y uno cada uno a los dos más grandes de Sudamérica, Argentina y Brasil. Así que nada será fácil y todo puede pasar.
El repechaje mundialista tendrá 6 participantes que pelearán por 2 boletos directos a la Copa del Mundo. Serán 2 representantes de Concacaf, 1 de Conmebol, 1 de África, 1 de Asia y 1 de Oceanía.
Los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA de esos 6 seleccionados clasificarán directamente a las 2 finales por los 2 boletos al Mundial. Los otros 4 se emparejarán en 2 semifinales a partido único (todo el torneo se jugará en Estados Unidos) y los 2 ganadores enfrentarán a los 2 seleccionados de mejor ranking en las 2 finales. El que gane cada una de las finales irá al mundial.
Como está todo hasta el momento
Hasta el momento el único clasificado al repechaje es el representante de Oceanía, Nueva Caledonia, que está 152º en el ranking FIFA. Hasta el momento Venezuela se ubica 46 y Bolivia 78º en el ranking, y eso es muy importante para saber si el clasifique entra en semis o final directamente.
Si bien en el resto de los continentes no hay nada definido en algunos las cosas están encaminadas. El que falta mayor tiempo para definir a sus dos clasificados es en Concacaf, donde no podemos mencionar que seleccionados se pueden meter en repechaje porque falta mucho.
Los que están más cerca de definir su clasificado al repechaje además de Conmebol es la AFC de Asia, ya que hay 6 países que pueden obtenerlo. Ellos son Qatar 59º en el ranking FIFA, Emiratos Árabes Unidos 65º, Omán 79º, Arabia Saudita 59º, Irak 58º e Indonesia 118º del ranking. Uno de ellos irá al repechaje.
En cuanto a la ubicación en el ranking todos están por debajo de Venezuela, pero Bolivia tiene solo 2 abajo y 4 arriba, estaría más complicado.
El último continente que está definiendo a su clasificado al repechaje es África. Aunque todavía no se sabe que equipos pueden ser nombramos los 4 que estarían entrando al playoff africano para definir al representante de África. Gabón 80º del ranking, Senegal 18º, Camerún 51º y Namibia 108º son los que podrían entrar en el repechaje, pero puede modificarse todo y ser otro seleccionado. A Venezuela solo lo pasa Senegal y Bolivia tiene 2 arriba y 2 abajo.
Si bien todavía falta, el panorama nos dice que si Venezuela llega al repechaje tiene grandes chances de ser una de las dos selecciones que se metan directamente en una de las finales por el boleto al Mundial, mientras que si lo hace Bolivia es probable que arranque desde semifinales. Lo cierto es que será duro, ya habrá que olvidarse de los fáciles repechajes ante un equipo de Oceanía.
