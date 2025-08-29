El exmarido de Jésica Cirio, Elías Piccirillo, logró un avance judicial que podría modificar su situación procesal. La Cámara Federal resolvió admitir una serie de medidas probatorias solicitadas por su defensa en la causa en la que está imputado por haber plantado un arma y drogas en el auto de una presunta víctima, hecho ocurrido en enero en Nordelta.
Elías Piccirillo podría quedar en libertad: El beneficio que le dio la Justicia
Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, está a un paso de quedar en libertad. La Justicia accedió a un pedido y él insiste en probar su libertad.
Un revés para la fiscalía
El fallo de la Sala II, integrado por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, cuestionó la decisión del juzgado de primera instancia, que había rechazado los pedidos de la defensa por considerarlos innecesarios. Para los camaristas, esa negativa vulneraba el derecho de Piccirillo a defenderse en el marco de la instrucción.
En concreto, el tribunal autorizó la reconstrucción del episodio ocurrido el 18 de enero y la declaración de un testigo considerado clave, medidas que hasta ahora habían sido bloqueadas por el juez de grado.
La estrategia de Elías Piccirillo
La defensa sostiene que la hipótesis que incrimina a Piccirillo es de “imposible realización material” y que la reconstrucción servirá para probarlo. Además, insistió en que la declaración de Martín Migueles, quien habría presenciado un encuentro previo entre Picirillo y un coimputado arrepentido, resulta central para cuestionar la versión que lo llevó a la prisión preventiva.
El juez Boico destacó que “la defensa tiene derecho a ser escuchada ampliamente en la etapa preparatoria” y que un rechazo de pruebas solo puede justificarse en su ineficacia, no en la simple expectativa de que se repitan durante el juicio oral.
Próximos pasos en la causa
Con esta decisión, el juez de instrucción deberá organizar las diligencias aprobadas y luego evaluar si se habilitan otras pruebas pendientes. Entre ellas figuran peritajes sobre el arma hallada, ampliación de testimonios vinculados a una supuesta deuda económica y eventuales careos entre los imputados.
El tribunal, sin embargo, rechazó el pedido para investigar actuaciones pasadas de los policías que intervinieron en operativos similares, al considerar que no corresponde revisar causas anteriores salvo que surjan nuevos elementos.
Aunque Picirillo sigue procesado con prisión preventiva, este fallo abre un escenario más favorable para su estrategia de defensa. De confirmarse sus planteos, no solo podría modificar su situación procesal, sino incluso obtener la libertad en el corto plazo.
