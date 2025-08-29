Elías Piccirillo podría quedar en libertad: El beneficio que le dio la Justicia

Próximos pasos en la causa

Con esta decisión, el juez de instrucción deberá organizar las diligencias aprobadas y luego evaluar si se habilitan otras pruebas pendientes. Entre ellas figuran peritajes sobre el arma hallada, ampliación de testimonios vinculados a una supuesta deuda económica y eventuales careos entre los imputados.

El tribunal, sin embargo, rechazó el pedido para investigar actuaciones pasadas de los policías que intervinieron en operativos similares, al considerar que no corresponde revisar causas anteriores salvo que surjan nuevos elementos.

Aunque Picirillo sigue procesado con prisión preventiva, este fallo abre un escenario más favorable para su estrategia de defensa. De confirmarse sus planteos, no solo podría modificar su situación procesal, sino incluso obtener la libertad en el corto plazo.

