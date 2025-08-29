Luego de que la Justicia decidiera darle la razón al presidente Javier Milei respecto de su pelea con Ian Moche, el joven influencer que hace divulgación sobre autismo y discapacidades, dos diputados de la oposición denunciaron al juez de la causa por "desconocer los derechos" del chico.
FURIOSOS
La oposición sale a defender a Ian Moche y denunciaron al juez que le dio la razón a Milei
Dos diputados de la oposición denunciaron al juez federal Alberto Recondo. Creen que por haberle dado la razón a Milei, vulneraron los derechos de Ian Moche.
Recordemos que hace dos semanas atrás -el 18 de agosto- la Justicia resolvió que Javier Milei no deberá eliminar la publicación en su cuenta de la red social X donde cuestiona a Ian Moche. En ese posteo, el presidente sugiere que el menor formar parte del "lado de los kukas".
En ese sentido, los diputados nacionales Carla Carrizo y Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre (DPS), presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Alberto Recondo, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata.
La presentación se basa en la actuación del magistrado en la causa iniciada por Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que promovió un amparo contra el presidente Javier Milei, luego de haber sido "blanco de ataques en redes sociales desde la cuenta oficial del mandatario".
Los fundamentos de la oposición
Recondo rechazó la acción judicial y, posteriormente, en entrevistas radiales, restó importancia a la situación del menor, cuestionó públicamente a su madre y justificó la exposición mediática del caso. Según los legisladores, este proceder “desconoce estándares internacionales y nacionales de protección de niñas, niños y adolescentes”.
Carrizo y Carbajal sostuvieron que el juez “incurrió en conductas contrarias al principio de imparcialidad y al decoro judicial”, además de omitir la aplicación de la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por esa razón, pidieron a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúe sanciones en los términos del artículo 14 de la Ley 24.937, que regula el régimen disciplinario de los jueces.
Ian Moche y Milei: Una situación de asimetría
Los diputados advirtieron que la decisión del juez es particularmente grave porque la causa enfrentaba a un niño con discapacidad contra el Presidente de la Nación, en un contexto de desigualdad evidente y asimetría de poder.
“La Justicia no puede convalidar el abuso de poder ni desproteger a la infancia. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, y en particular de quienes tienen discapacidad, corresponde exigir el máximo respeto de las garantías que establece nuestro orden jurídico”, señalaron en la denuncia.
Por último, será la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura quien deberá ahora analizar la presentación y definir si corresponde abrir un proceso disciplinario contra Recondo por su accionar.
La denuncia al juez a continuación:
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Clima: Llega la tormenta de Santa Rosa y en el campo esperan fuerte impacto
Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia
En Corrientes, Juan Schiaretti se capitaliza en medio de los piedrazos a Javier Milei