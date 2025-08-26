El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y ahora la atención del Congreso se centra en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El diputado de la oposición, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para que el funcionario sea citado de manera urgente a la Cámara baja y rinda cuentas sobre su supuesta participación en las maniobras que sacuden al organismo.
DIPUTADOS
La oposición ahora apunta a Sturzenegger por el escándalo en ANDIS: Qué pidieron
La oposición pidió citar a Federico Sturzenegger en el Congreso de la Nación para que brinde un informe sobre la situación en ANDIS.
La iniciativa reclama que Sturzenegger brinde un informe verbal y documental en comisión, y que despeje dudas sobre seis puntos clave. Entre ellos, el más delicado: si fue él quien ordenó al entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, avanzar con la baja masiva de pensiones por discapacidad sin revisiones médicas previas, tal como surge de los audios que ya están bajo investigación judicial.
El argumento de la oposición: auditorías debilitadas y compras bajo sospecha
El pedido de Valdés también se enfoca en los recortes que habrían afectado a la Unidad de Auditoría Interna de la ANDIS, que según los legisladores pasó de tener 16 empleados a solo 5. Esa decisión, advirtió, habría reducido drásticamente los controles sobre la compra de medicamentos de alto costo, un área donde se sospechan irregularidades millonarias.
“Spagnuolo afirma que Sturzenegger lo presionó para reducir personal y vaciar los mecanismos de control”, señaló Valdés en los fundamentos del proyecto, en línea con publicaciones periodísticas que relacionaron los recortes con el aumento de maniobras de corrupción en la adquisición de fármacos.
Una trama que compromete al Gobierno
El diputado opositor sostuvo que las presiones del ministro “facilitaron un entramado de irregularidades y presuntas coimas que hoy están en la mira de la Justicia”. Por eso, pidió que los bloques acompañen su propuesta y que Sturzenegger concurra cuanto antes al Congreso para dar explicaciones.
La causa judicial por las maniobras en la ANDIS está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes ya ordenaron allanamientos y secuestraron el celular de Spagnuolo. El oficialismo, mientras tanto, intenta contener un escándalo que ya golpea a nombres de primera línea dentro del Gobierno.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Apareció una cuenta de X adjudicada a Martín Menem y él salió a aclarar: "Operación berreta"
Funcionarios de Milei pegaron el faltazo en Diputados para no afrontar el escándalo ANDIS
Javier Milei apuntala a Luis Petri, mientras crece malestar en las Fuerzas