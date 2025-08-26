La oposición ahora apunta a Sturzenegger por el escándalo en ANDIS: Qué pidieron

El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y ahora la atención del Congreso se centra en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El diputado de la oposición, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para que el funcionario sea citado de manera urgente a la Cámara baja y rinda cuentas sobre su supuesta participación en las maniobras que sacuden al organismo.