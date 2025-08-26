urgente24
Derrota de Luis Caputo y Federico Sturzenegger: INTA debe reincorporar a los 300

¿Desafiar al Legislativo que estaba volteando un DNU? Retontos. Fallo que castiga por INTA a Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

26 de agosto de 2025 - 16:41
Todos los días una derrota para la Administración Javier Milei.

¿Por qué cometerá errores tan estúpidos la Administración Javier Milei? ¿A quien le cabe que con el Legislativo demoliendo un DNU iban a despedir a trabajadores del INTA haciendo caso omiso a lo que acababa de votar el Senado, dejando sin efecto el Decreto 462/25 que habilitaba pases a disponibilidad? Luis Caputo, quien firmó la resolución, y Federico Sturzenegger, inspirador de la motosierra, son increíblemente ineficientes, torpes y ridículos.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

La sanción económica de $10 millones por día de incumplimiento es porque la Justicia no confía en el Ejecutivo Nacional.

La Justicia ya había dejado sin efecto el Decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de empleados del Estado, y dispuso que no se aplicara en el INTA.

Poco después, el Senado rechazó definitivamente el DNU.

Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida fue denunciada por ATE como un nuevo intento de desconocer las decisiones judiciales y legislativas.

Tras el fallo conocido hoy, el gremio celebró la decisión judicial y exigió al Ejecutivo acatar de inmediato la medida. Desde ATE señalaron que el Gobierno “insiste en desafiar a los otros poderes del Estado” y remarcaron que los fallos en su favor se repiten frente a lo que califican como “una política de ajuste sin sustento legal”.

Rodolfo Aguiar celebró: «En serio Presidente @JMilei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ME PARECE QUE USTEDES ADEMÁS DE COIMEROS, SON BASTANTE CABEZA DURA EH! PD: A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar!!»

