¿Por qué cometerá errores tan estúpidos la Administración Javier Milei? ¿A quien le cabe que con el Legislativo demoliendo un DNU iban a despedir a trabajadores del INTA haciendo caso omiso a lo que acababa de votar el Senado, dejando sin efecto el Decreto 462/25 que habilitaba pases a disponibilidad? Luis Caputo, quien firmó la resolución, y Federico Sturzenegger, inspirador de la motosierra, son increíblemente ineficientes, torpes y ridículos.
MULTA SI INCUMPLE
Derrota de Luis Caputo y Federico Sturzenegger: INTA debe reincorporar a los 300
¿Desafiar al Legislativo que estaba volteando un DNU? Retontos. Fallo que castiga por INTA a Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
La sanción económica de $10 millones por día de incumplimiento es porque la Justicia no confía en el Ejecutivo Nacional.
La Justicia ya había dejado sin efecto el Decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de empleados del Estado, y dispuso que no se aplicara en el INTA.
Poco después, el Senado rechazó definitivamente el DNU.
Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida fue denunciada por ATE como un nuevo intento de desconocer las decisiones judiciales y legislativas.
Tras el fallo conocido hoy, el gremio celebró la decisión judicial y exigió al Ejecutivo acatar de inmediato la medida. Desde ATE señalaron que el Gobierno “insiste en desafiar a los otros poderes del Estado” y remarcaron que los fallos en su favor se repiten frente a lo que califican como “una política de ajuste sin sustento legal”.
Rodolfo Aguiar celebró: «En serio Presidente @JMilei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ME PARECE QUE USTEDES ADEMÁS DE COIMEROS, SON BASTANTE CABEZA DURA EH! PD: A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar!!»
-----------------------
Otras noticias de Urgente24
Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"
Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario