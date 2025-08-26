Derrota de Luis Caputo y Federico Sturzenegger: INTA debe reincorporar a los 300

Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que afectaba a 300 trabajadores del organismo. La medida fue denunciada por ATE como un nuevo intento de desconocer las decisiones judiciales y legislativas.

Tras el fallo conocido hoy, el gremio celebró la decisión judicial y exigió al Ejecutivo acatar de inmediato la medida. Desde ATE señalaron que el Gobierno “insiste en desafiar a los otros poderes del Estado” y remarcaron que los fallos en su favor se repiten frente a lo que califican como “una política de ajuste sin sustento legal”.

Rodolfo Aguiar celebró: «En serio Presidente @JMilei van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ME PARECE QUE USTEDES ADEMÁS DE COIMEROS, SON BASTANTE CABEZA DURA EH! PD: A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar!!»

